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Олимпийский чемпион Александр Легков выиграл забег на ВЭФ

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Росконгресс

Более 1000 человек приняли участие в забеге «За дружбу в спорте» в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума – 2024. Традиционное беговое событие открыло первый день основной программы ВЭФ. Участники Форума и жители Владивостока пробежали 5 км от Приморского океанариума. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс. Организаторы забега – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Минспорта России.

Зарядку для участников провели амбассадоры и друзья «Здорового Отечества» двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов (бокс) и Яна Егорян (фехтование), а также олимпийские чемпионы Александр Легков (лыжные гонки) и Никита Нагорный (спортивная гимнастика). Легендарные спортсмены также наградили победителей и призеров забега.

Забег открыли директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов и руководитель «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

«Пробежать 5 км на Форуме во Владивостоке – очень символично. Пока Москва спала мы успели сделать много дел, в том числе пробежать «За дружбу в спорте»», – сказал Александр Легков.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в марафоне занял первое место в мужском зачете среди участников ВЭФ. Однако после финиша Александр Легков отдал свой Кубок за победу 14-летней девочке, которая опередила многих мужчин, но не могла претендовать на награды из-за возраста.

Среди участников ВЭФ в женском зачете первое место заняла Мария Карпова. В общем зачете победили Анастасия Шпак и Иван Семенов.

Программа Спортивных игр ВЭФ подготовлена спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ.

Восточный экономический форум – 2024 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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