Сводный хор Владивостокской епархии выступит на ВЭФ

В рамках фестиваля культуры Восточного экономического форума «Владивостокские сезоны» 4 и 5 сентября состоятся выступления Сводного хора Владивостокской епархии. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

4 сентября Сводный хор выступит на площади Борцов Революции во Владивостоке в грандиозном концерте «Россия – миру», подготовленным совместно с Фондом «Мост искусств». Концерт начнется в 19:00, в нем также примут участие солисты Приморской сцены Мариинского театра, китайские и корейские национальные коллективы. В финале мероприятия дети исполнят песню «Солнечный круг» на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

5 сентября в 11:00 хор епархии выступит на главной лестнице кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участниками Сводного хора являются профессиональные певчие храмов епархии, артисты Приморской сцены Мариинского театра, а также священнослужители. В репертуаре хора богослужебные песнопения, произведения духовной музыки, а также народные и патриотические песни. Он исполняет произведения духовной музыки великих русских композиторов и деятелей церковного искусства, а также песни о любви к Родине, ее традициям и культуре.

На протяжении пяти лет Сводный хор дважды в год выступает на Приморской сцене Мариинского театра с благотворительными концертами, приуроченными к великим христианским праздникам — Рождеству Христову и Святой Пасхе.

Регент хора Ольга Григорьева окончила Хабаровское училище искусств по классу хорового дирижирования. Она практикует церковное пение более 25 лет, десять из которых в качестве регента.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.