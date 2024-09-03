На «Улице Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2024 открылся «Дом сокола»

На Восточном экономическом форуме-2024 в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась церемония открытия павильона «Дом сокола». Организаторы экспозиции – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительство Камчатского края, Фонд Росконгресс и Соколиный центр «Камчатка».

«Сохранение биологического разнообразия является приоритетом Российской Федерации. Второй год подряд по поручению Правительства России мы проводим на полях Восточного экономического форума «День сокола». Символично, что при обсуждении вопросов экономического и социального характера мы уделяем внимание природоохране. Сегодня птицы отряда соколинообразных находятся в тревожных границах Красной книги. Поэтому без консолидированных усилий сохранение невозможно. Рад приветствовать всех на открытии павильона «Дом сокола, в том числе иностранных партнеров, которые разделяют нашу тревогу относительно популяции этих хищных птиц», – подчеркнул заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко.

В церемонии открытия «Дома сокола» приняли участие представители Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн и других арабских стран.

«Отношения между арабскими странами и Российской Федерацией очень крепкие и братские. Сохранение природы очень важно – в частности, мы подписали Декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. Думаю, что опыт форума «День сокола» нужно переносить в страны Персидского залива и проводить такие мероприятия не только в России», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль-Саати.

В день открытия павильона гостям представляют соколов, которые выращены в профильных центрах России. Кроме того, в «Доме сокола» посетители могут узнать об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты.

В стартовый день ВЭФ-2024 3 сентября проходит второй Международный форум «День сокола». Участники деловой программы обсудят накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников. Центральным событием деловой повестки Форума в 2024 году станет пленарная сессия «Природоохранная дипломатия: соколиные – новые горизонты сотрудничества».

Соорганизатор форума – АО «Российский аукционный дом». Официальный партнер – ПАО «ГМК «Норильский никель». Партнеры: Binjarra Falcon, ООО «Востокцемент», Республика Калмыкия. Партнер по организации – АО «Восточный Порт».