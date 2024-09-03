Компания «РН-Няганьнефтегаз» оказала помощь детям с ограниченными возможностями

Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») приняли участие в благотворительной волонтерской акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой детям из Няганского реабилитационного центра были переданы наборы для учебы и творчества.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья были приобретены канцелярские принадлежности, наборы для творчества, школьная и сезонная одежда, ортопедические рюкзаки. Волонтеры предприятия вручили подарки воспитанникам центра – ученикам 1-5 классов.

Все комплекты сформированы под индивидуальные потребности каждого ребенка. Наборы канцелярии дополнены современными игрушками, в числе которых сенсорные роботы, автоматические машинки и конструкторы.

Адресная помощь особенным детям стала доброй традицией для сотрудников предприятия. Кроме того, нефтяники ежегодно участвуют в новогодней акции «Елка желаний» и являются постоянными участниками и волонтерами благотворительных и социальных акций. Также «РН-Няганьнефтегаз» не оставляет без внимания ребят из малообеспеченных семей, из числа малочисленных коренных народов Севера, которые живут в Нягани и в Октябрьском районе ХМАО-Югры.

«РН-Няганьнефтегаз» реализует многолетнюю практику волонтерских мероприятий и акций, направленных на помощь малозащищенным группам населения, включая ветеранов, инвалидов, воспитанников детских домов и пожилых одиноких людей. Сотрудники компании активно участвуют в экологических акциях и донорском движении.