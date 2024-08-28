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Пресс-релиз

Опубликована молодежная программа ВЭФ-2024 ‎«День будущего‎»

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Фонд «Росконгресс»

На Восточном экономическом форуме – 2024 6 сентября состоится молодежная программа «‎День будущего»‎, в которой примут участие молодые управленцы, предприниматели, ученые и другие специалисты. В рамках мероприятия пройдут сессии, направленные на самореализацию молодого поколения в различных сферах с учетом технологических инноваций. Среди них — наука, бизнес, медиа и многие другие. Кроме того, отдельное внимание будет уделено перспективам развития молодежи на Дальнем Востоке. Организатор ВЭФ‎ — фонд «Росконгресс».

«‎Молодежная программа Восточного экономического форума в этом году будет ориентирована на практическое взаимодействие молодежи и профессионалов в различных отраслях. Программа Дня будущего включает разнообразные интерактивные форматы, что будет способствовать всестороннему развитию талантливых специалистов. Их инновационные подходы расширяют возможности для формирования адекватных ответов на вызовы современности. Кроме того, опыт и навыки молодежи необходимо использовать для развития Дальнего Востока – уникальной территории, требующей особых подходов»‎, — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В программе запланировано проведение сессии «‎30 вопросов миллиардеру»‎, на которой участники смогут задать вопросы успешному предпринимателю. Кроме того, для молодых представителей бизнеса организуют менторскую гостиную — здесь они получат профессиональную консультацию от инвесторов и экспертов по вопросам развития soft skills и другие практические рекомендации, а также узнают о мерах поддержки бизнеса и запуске стартапов.

В рамках ‎Дня будущего‎ запланированы круглые столы по вопросам создания научно-популярного контента и развитии международного сотрудничества в формате БРИКС по образовательному треку. Кроме того, участники обсудят развитие навыков для работы в медиа. В программу также войдут мероприятия на тему управленческих компетенций – в частности, круглый стол о горизонтальном управлении и встреча, посвященная женщинам на государственной службе.

Отдельным блоком станут лекции и беседы, посвященные искусственному интеллекту и сохранению традиционных семейных ценностей. Также предполагается проведение питчинга технологических проектов Дальнего Востока и обсуждение кадрового потенциала региона.

Восточный экономический форум — 2024 состоится 3 — 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Титульные партнеры ВЭФ — ВЭБ.РФ и ГК Бамтоннельстрой-Мост. Генеральный спонсор — Банк ВТБ (ПАО). Генеральные партнеры — ПАО «Газпром», Группа компаний «Дело», ГК Нацпроектстрой, ПАО «РусГидро». Официальный автомобиль Форума — HONGQI. Стратегический партнер — ПАО «Россети». Официальный Авиаперевозчик форума — ПАО «Аэрофлот».

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