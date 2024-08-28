Развитие креативных индустрий стран БРИКС обсудят на ВЭФ-2024

В ходе Восточного экономического форума – 2024 Социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» проведет сессии в рамках деловой программы, форум творческих инноваций стран БРИКС и обсуждение общественных инициатив, сочетающих эффективное решение социальных проблем с креативным подходом. Организатор ВЭФ — фонд «Росконгресс».

«Очевидно, что успех в творческом предпринимательстве часто основан на глубоком понимании культуры и традиций. Этот тренд получает поддержку и в нашем многовекторном сотрудничестве со странами БРИКС. Мероприятия Социальной платформы фонда «Росконгресс» — фонда «Инносоциум» — это востребованная дискуссионная площадка, где мы можем оценить результативность актуальных инициатив в динамично развивающейся креативной экономике», — отметил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Все основные направления программы форума творческих инноваций стран БРИКС, проходящего в год председательства России в этом объединении, разработаны с акцентом на всестороннее углубление взаимодействия с государствами-партнерами в области культуры и искусства.

Передовые технологии и инновации в сфере творческого предпринимательства, их важность для креативной экономики будущего станут главными темами форума творческих инноваций стран БРИКС. Его участники обсудят, как создать условия для внедрения технологий и роста креативной экономики, сохраняя национальную культурную идентичность. Ключевым событием станет пленарная сессия «Новый русский культурный код: искусство сохранять, переосмыслять и трансформировать».

В рамках сессий состоятся дискуссии по наиболее востребованным темам в сфере креативных индустрий: цифровизация языков, этнокультурного достояния и медиа, изменение креативных пространств и их резидентов, самоокупаемость творческого бизнеса, творческая экономика регионов, анимация в контексте технологий, изменение музыкального ландшафта, развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке и цифровая реальность культурных проектов.

В рамках деловой программы ВЭФ запланированы сессии: «Индустриальные партнерства в творческой экономике: возможны ли технологии без креатива?» и «Дистрибуция контента на рынке АТР: адаптация стратегий и новые партнерства». Их участники обсудят современные достижения науки и адаптацию традиционных к образованию, производству, услугам, работе и коммуникации, а также продвижение российских проектов в сфере кинематографа в других странах.

Сотрудничество фонда «Инносоциум» с Фондом президентских грантов станет еще одной магистральной темой на ВЭФ в 2024 году.

На дискуссионной площадке «Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?» выступят руководители ведущих некоммерческих организаций, успешно реализующих социальные проекты с использованием грантов президента Российской Федерации. Темами дискуссий станут различные общественные инициативы и предложения по реализации стратегии устойчивого развития бизнеса, опыт благотворителей и бизнеса в сфере защиты семьи и формирование деловых связей между малым бизнесом и НКО.

Партнером программы является «ВКонтакте» — основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис.

Информационный партнер — «Газпром-медиа Холдинг».

Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.