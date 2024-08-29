Первого сентября на НТВ стартует новый сезон шоу «Ты супер!»

1 сентября в 20:20 на телеканале НТВ состоится премьера восьмого сезона международного вокального проекта «Ты супер!». Участники шоу — ребята, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях.

В восьмом сезоне на сцену выйдут 48 конкурсантов от 7 до 18 лет. Это ребята из 21 региона нашей страны, а также из ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

«Ты супер!» — это не просто вокальный конкурс, это возможность начать музыкальную карьеру и круто поменять жизнь для детей и подростков с непростой судьбой.

За семь лет в «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» приняли участие более 480 ребят. Благодаря проекту восемь из них нашли новые семьи, 16 получили квартиры, более 20 ребят поступили в музыкальные институты и колледжи. И, конечно, каждый из участников получил ценный опыт, поддержку тысяч зрителей и важные советы от мэтров российской эстрады.

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Денберел Ооржак, победитель 3, 4 и 7 сезонов «Ты супер!» заявил, что проект стал для него второй семьей.

«Благодаря ему моя жизнь значительно изменилась в лучшую сторону. Выход на сцену проекта «Ты супер!» — это настоящий праздник. За кулисами царит удивительная атмосфера, и возможность пробовать что-то новое, знакомиться с интересными людьми и встречаться с прошлыми участниками приносит мне радость», — сказал он.

В восьмом сезоне продолжат работать с ребятами Народный артист России Игорь Крутой, музыкант Алексей Воробьев, а также певицы Люся Чеботина и Ани Лорак.

Игорь Крутой является бессменным наставником «Ты супер!», начиная со второго сезона проекта.

«Видеть детей — счастливых, полных идей и энтузиазма, — невероятно приятно. И это одна из причин того, почему я каждый раз с радостью принимаю приглашение занять кресло члена жюри. Для меня все участники нашего конкурса – артисты – и оцениваю я их профессионально. Где-то могу быть строг, но всегда абсолютно честен, потому что дети не терпят фальши», — поделился он.

В прошлом году к судейскому составу присоединились певицы Ани Лорак и Люся Чеботина.

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Ани Лорак отметила, что шоу «Ты супер!» на протяжении многих лет имеет такие рейтинги потому, что оно искреннее и честное.

«Здесь нет притворства. Во-первых, это дети. К тому же дети с очень непростыми судьбами. Они уже герои только потому, что смогли преодолеть жизненные трудности и найти в себе силы выйти на сцену», — считает певица.

По мнению Люси Чеботиной, шоу остается популярным уже столько лет потому, что оно показывает реально талантливых ребят.

«Это больше чем шоу, это настоящая жизнь. Эти ребята с особенной дорогой, и я счастлива быть частью их жизни, частью их становления!» — заявила она.

Почетное судейское кресло с третьего сезона занимает и Алексей Воробьев.

«Жду новый сезон с нетерпением и надеюсь снова удивляться, видя на сцене невероятно талантливых ребят. За эти несколько лет было огромное количество сюрпризов, импровизаций, грандиозных выступлений, для меня это все слилось в один большой момент абсолютного удовольствия, зрительского и профессионального счастья», — рассказал он.

Ведущими проекта станут Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Анастасия Пак призналась, что ценит возможность рассказать о судьбе человека по-настоящему искренне, помочь раскрыться юному таланту и позволить ему поделиться своей историей.

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«Некоторые участники прошлых сезонов возвращаются в наш проект с огромным удовольствием, чтобы с гордостью показать, как они выросли, стали действительно крутыми артистами. Иногда смотрю на ребят из прошлых сезонов и удивляюсь тому, насколько они повзрослели. Как же хочется, чтобы в них как можно дольше сохранялась вот эта детская непосредственность, какая-то наивность, которую долго не хочется отпускать. Мне кажется, невероятно приятно видеть в них именно детей, зная, сколько всего им пришлось пережить, ведь детства, как такового, у них не было. Поэтому хочется, чтобы оно у них все-таки случилось, и не важно, в каком возрасте. И если мы можем устроить для них это сейчас, то будем стараться изо всех сил!» — заявила она.

Самые талантливые и сильные духом юные артисты, а также их звездные наставники совсем скоро вернутся в эфир НТВ.

Не пропустите премьеру восьмого сезона проекта «Ты супер!» 1 сентября в 20:20.

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Рекламодатель: АО «Телекомпания НТВ», ИНН 7703191457

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