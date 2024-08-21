На мероприятии-спутника Конгресса молодых ученых разработали проекты по развитию экономики региона

В Мурманске завершилось первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых. Более 70 участников – представителей науки, бизнеса, промышленности и региона – работали над решением практических задач экономики региона в ключевых отраслях. В мероприятии приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Калининграда, Кемерово, Иркутска, Севастополя, Казани, Перми, Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края, Сахалинской, Ленинградской, Тюменской и Архангельской областей и других регионов России.

Эксперты вели работу в трех тематических секциях: «Геология», «Судоремонтный кластер» и «Лавинная безопасность». В рамках программы состоялись экспертные сессии, где участники проработали задачи по каждому из направлений, и практические мероприятия с посещением объектов в Кировске, Апатитах, Полярном и других городах региона. Участники мероприятия посетили Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» в пос. Белокаменка Мурманской области.

Центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования. К строительству ЦСКМС было привлечено более 100 российских производителей. Часть их высокотехнологичной продукции создана специально для проекта и не имеет аналогов в РФ. Участники секции «Геология» решали задачу по разработке научных основ и технологий комплексной переработки месторождений полезных ископаемых Мурманской области с получением востребованной продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Эксперты посетили промышленную площадку Ловозерского ГОКа в Ревде и центр по обогащению нефелиновых руд АО «Апатит» в Апатитах и разработали решения на примере одного из важнейших предприятий региона, Ловозерского ГОКа – единственного комбината в стране, который добывает и обогащает руду редкоземельных металлов – лопарит. Участники секции определили наиболее важные направления развития отрасли: разработка месторождений руд редкоземельных металлов, переработка и создание цепочек добавленной ценности из добываемого сырья, обеспечение экологической безопасности горно-обогатительной промышленности, привлечение и развитие кадров.

Комплекс научно-технологических и организационных решений, предложенных экспертами, включает геолого-технологическое картирование с использованием современных методов для селективной отработки запасов, создание цифрового месторождения с моделированием всех технологических этапов производства.

Среди предлагаемых к использованию технологий эксперты выделили набор промышленных технологий и оборудования для подготовки выемки и транспортировки руды, а также ее раздельного обогащения, технологии переработки руд с получением эвдиалитового концентрата и производства на его основе постоянных магнитов, использование инновационных материалов и высокоэффективных химических реагентов на основе продукции крупнейшей нефтехимической компании России, разрабатываемых в партнерстве с научными центрами и университетами.

Для защиты окружающей среды предлагается разработать цифровую модель для определения существующего и прогнозируемого воздействия на население и окружающую среду, использовать технологии очистки сточных вод от взвешенных веществ, тяжелых металлов и органических соединений, а также решения по биоремедиации, например фитосистемы для очистки сточных вод с помощью водной растительности и микробных сообществ.

Для реализации решений предложено создание инжинирингового центра на базе Кольского научного центра РАН. Кроме того, предложено открыть научные детские площадки «Наша шахта» для создания положительного образа горняка и привлечения интереса к данному профессиональному направлению у жителей региона с раннего возраста.

Направление «Судоремонтный кластер» было посвящено созданию высокотехнологичной береговой инфраструктуры – эксперты работали над предложением по модернизации судоремонтной отрасли Мурманской области под задачи развития Северного морского пути и рыбодобывающей отрасли. Перед экспертами стояли задачи по трем направлениям: проработка гипотезы о создании в регионе судоремонтного кластера, принципах и моделях его построения; проектирование новой высокотехнологичной инфраструктуры для оказания судоремонтных услуг компаниям-судовладельцам; внедрение передовых технологий.

Представители экспертной группы побывали на судоремонтном заводе АО «10 СРЗ», судоремонтном заводе «Нерпа». На 35-м судоремонтном заводе филиала АО «Центр судоремонта «Звездочка» осмотрели причальные сооружения завода и стройплощадку, где проходит масштабный проект по реконструкции и техническому перевооружению двухкамерного сухого дока.

По итогам работы экспертная группа представила организационную модель судоремонтного кластера, объединяющую предприятия и университет региона, с описанием бизнес-процессов и дорожную карту мероприятий по повышению производительности труда и внедрению передовых техник и технологий по направлениям развития отрасли. Также эксперты предложили описание высокотехнологичной инфраструктуры на базе двух судоремонтных заводов и портфель передовых техник и технологий для внедрения, таких как высокопроизводительная механообработка, аддитивные технологии, сварка трением и другие.

Задачей секции «Лавинная безопасность» стала разработка инфраструктуры для прогнозирования и предупреждения лавин в горных районах Мурманской области. По итогам посещения Арктического комплексного спасательного центра МЧС России, Центра лавинной безопасности АО «Апатит» в Кировске и контрольно-спасательного поста «Куэльпорр» МЧС России в Хибинах эксперты разработали комплексное предложение, которое включает научно-технические и организационные меры. Центральной задачей эксперты назвали мониторинг лавинообразующих факторов и фактов схода лавин.

Для этого предложено провести районирование горных территорий по степени лавинной опасности, определить приоритетные для мониторинга склоны и внедрить автоматизированную сеть метеорологических и геофизических наблюдений. Такой комплекс будет первым в России и предоставит уникальный набор данных для разработки новых методов прогноза лавинной обстановки. Для развития методов мониторинга и прогноза лавин предлагается создать новое структурное подразделение на базе федеральных исследовательских центров «Кольский научный центр РАН» и «Единая геофизическая служба РАН».

Автоматизированный комплекс сбора и анализа данных о лавинной обстановке станет элементом системы поддержки принятия решений подразделений МЧС России, поможет спасателям оперативно оценивать ситуацию и сократит время на спасение попавших в лавину туристов. Также районирование позволит спроектировать наиболее безопасные туристические маршруты. Проекты были представлены в ходе пленарного заседания мероприятия-спутника, которое провели заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня Арктика – территория, на которой ведется борьба за передовые технологии, имеющие принципиальное значение для всей страны. И важно, чтобы мы были первыми в этом деле. С учетом базы Кольского научного центра Российской академии наук, тех исследований, которые проводятся нашими учеными, мы точно имеем все возможности дать мощный толчок вперед науке и технологиям в Арктике», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Комментируя прошедшее мероприятие, Андрей Чибис выразил благодарность Министерству науки и высшего образования РФ за выбор Мурманской области в качестве площадки для проведения первого в этом году спутника Конгресса молодых ученых и поддержку инициатив по развитию науки в регионе.

В рамках программы спутника заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и губернатор Андрей Чибис провели встречу с представителями научного сообщества Мурманской области. В ходе диалога глава Кольского Заполярья поддержал инициативу ученых о создании в Мурманской области рабочей группы с участием промышленных предприятий, бизнес-сообщества, правительства и научных учреждений с целью формирования новых инициатив, формулировки актуальных направлений исследований и заказа технологий, имеющих высокую

значимость для дальнейшего наращивания научного потенциала и развития региона.

Мероприятия-спутники в рамках Конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты для решения региональных задач.

Следующие мероприятия-спутники IV Конгресса молодых ученых состоятся в Дагестане и на федеральной территории «Сириус».