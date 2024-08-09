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Пресс-релиз

Лаборатория Куйбышевского НПЗ подтвердила соответствие национальному стандарту

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Пресс-служба «Роснефти»

Центральная заводская лаборатория Куйбышевского НПЗ успешно прошла аккредитацию на соответствие требованиям национального стандарта к компетентности лабораторий ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Эксперты Федеральной службы по аккредитации Министерства экономического развития РФ, проводившие проверку, подтвердили компетентность сотрудников и техническое оснащение лаборатории Куйбышевского НПЗ.

Внедрение передовых технологий и новых решений — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030». Компания уделяет особое внимание улучшению качества выпускаемой продукции и повышению её конкурентоспособности.

Лаборатория завода оснащена современным аналитическим оборудованием. Ежегодно она проводит свыше 260 тысяч различных испытаний. Более 130 специалистов в круглосуточном режиме осуществляют контроль качества сырья, реагентов, присадок, компонентов и товарной продукции на всех этапах производственного цикла.

Официальное подтверждение соответствия деятельности лаборатории требованиям межгосударственного стандарта подтверждает объективность, стабильность и точность результатов измерений лаборатории, что гарантирует надежность контроля качества продукции завода и повышает уровень доверия потребителей.

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