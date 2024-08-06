В Китае состоится выездная сессия ВЭФ-2024

Выездная сессия Восточного экономического форума «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян» состоится 8–9 августа в Гуанчжоу. Организаторы – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Фонд Росконгресс при поддержке правительств провинций Гуандун и Хэйлунцзян.

«Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнеров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Сохранение и развитие проверенных временем дружеских связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой является необходимым условием поддержания стабильности в мире. При этом только устойчивость мира, сохранение доверия между странами создают условия для благополучия и безопасности людей. Эти и другие вопросы российская сторона будет обсуждать с нашими китайскими партнерами во время выездной сессии.

Конечно, мы будем рады участию наших коллег в Восточном экономическом форуме», – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В ходе выездной сессии российская делегация, в состав которой также войдут представители органов власти и бизнес-сообщества ДФО, представит экономический и инвестиционный потенциал Дальнего Востока, а также перспективные направления сотрудничества и проекты.

«Сотрудничество между Россией и Китаем охватывает большое количество областей, включая экономику, торговлю и инвестиции, оно открывает новые горизонты для ведения бизнеса. Нам важно развивать и укреплять отношения. Подобный формат выездных сессий показал свою эффективность, предоставляя возможность изучить наиболее перспективные сферы для инвестиций и особенности ведения бизнеса в стране. Интеграция открывает новые горизонты для дальнейшего сотрудничества», – отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

В презентациях и рабочих сессиях примут участие около 100 представителей китайского бизнеса из таких отраслей, как высокотехнологичное производство, логистика, нефтехимия, СПГ, судостроение, сельское хозяйство и туризм. Также предполагается, что представители российской стороны посетят предприятия в Гуандуне.

«Выездные сессии Восточного экономического форума играют большую роль в укреплении партнерских, дружеских связей между российскими и зарубежными предпринимателями, раскрывают потенциал Дальнего Востока как площадки для продуктивного взаимодействия стран. Обсуждение главных тем мероприятия в Гуанчжоу будет продолжено в рамках деловой программы ВЭФ-2024», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Восточный экономический форум-2024 пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.