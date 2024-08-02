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Земля самолетов: Хабаровский край готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

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Росконгресс

Хабаровский край представит флагманы промышленности, проекты преобразования городов и туристические возможности региона на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3–8 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Хабаровский край – главный индустриальный центр Дальнего Востока России. Регион занимает одно из лидирующих мест в ДФО по темпам роста инвестиций. Здесь создают самые современные военные и гражданские самолеты и корабли. Посетители выставки смогут сами в этом убедиться, посетить экскурсию по такому самолету. Кроме того, край покажет, как меняются города, расскажет, куда поехать туристам и что посмотреть. Выставка «Улица Дальнего Востока» позволяет в одном месте узнать о регионе, побуждает человека лично приехать и посмотреть на красоты наших дальневосточных земель. Уверен, что Хабаровский край получит новых туристов и инвесторов», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Экспозиция Хабаровского края включит три блока: основной павильон с тематическими экспозициями, выставку-продажу региональной продукции, а также площадку для интерактивных мероприятий.

Внутренняя экспозиция включает в себя такие зоны, как «Технологический прорыв (промышленность)», «Прорывные проекты», «Мастер-планы», «Туризм», «Хабаровский край для СВО», «Инновации малых компаний» и «VR-Сухой».

Так, в зоне «Технологический прорыв» можно будет узнать о предприятиях – флагманах региона: Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, Производственном центре филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолеты», где собирают лайнер Superjet-100, ПАО «Амурский судостроительный завод» и других. Отдельно будет организована зона «VR Сухой». В режиме виртуальной реальности гостям проведут экскурсию по самолетам Су-57 и Су-75.

В зоне «Прорывные проекты» будут представлены инвестиционные проекты, обеспечивающие развитие края в сферах промышленности и логистики.

Особое место отведут презентации мастер-планов городов Хабаровского края. Здесь гости выставки познакомятся с якорными объектами и новыми точками притяжения, которые будут созданы в рамках мастер-планов развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре – их реализация вошла в перечень поручений Владимира Путина по итогам ВЭФ-2023.

Панорамные ролики зоны «Туризм» расскажут о достопримечательностях и возможностях для путешествий по региону. Их будут демонстрировать с эффектом объемной картинки, что придаст посетителям ощущение присутствия.

«Мы сейчас полностью пересматриваем промышленную политику в регионе. Переориентируем ее на местных производителей – это теперь обязательное условие для реализации инвестпроектов. Это требует технического перевооружения, создания новых рабочих мест, расширения рынка сбыта нашей продукции. Мы предложили предприятиям края и общественным объединениям предпринимателей подписать Хартию технологического суверенитета и импортозамещения, основной принцип которой – приоритет в развитии отечественного промышленного производства. Будем привлекать специалистов в Хабаровский край, предоставляя им недорогое арендное жилье и участие в перспективных проектах, будем растить таких специалистов у нас в регионе – для этого создаем Первый Тихоокеанский университетский кампус, будем поддерживать проекты в сфере импортозамещения и технологических инноваций. Важно, чтобы люди хотели жить и работать на Дальнем Востоке, в городах и селах края – для этого нужно улучшать общественные пространства, наполнять жизнь знаковыми культурными мероприятиями, улучшать качество услуг и доступность объектов социальной инфраструктуры, делать комфортными места нашего жительства и досуга. Все эти идеи мы и постараемся донести до посетителей выставки», – рассказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Отдельной частью региональной экспозиции станет выставка-продажа продукции, выпускаемой под единым региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае». Гости павильона смогут приобрести продукцию, уже зарекомендовавшую себя на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве и полюбившуюся жителям страны. Это продукция легкой промышленности (дизайнерская и повседневная одежда, аксессуары и игрушки от местных производителей), сувенирная продукция (книги хабаровских писателей, настольные игры, раскраски и т. д.), продукция пищевой промышленности и местных фермеров (различные сорта меда, джемы, сиропы, снеки, сушеные фрукты и ягоды, минеральная вода, рыбные и мясные деликатесы) и многое другое. А для тех, кто хочет сделать перерыв и отдохнуть, предусмотрена специальная зона, где можно будет попробовать кофе, ферментированный дикоросами и ягодами, которые растут на территории края.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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