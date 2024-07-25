Опубликована архитектура деловой программы Четвертого Евразийского женского форума

На официальном сайте Четвертого Евразийского женского форума опубликована архитектура деловой программы. Мероприятие пройдет 18-20 сентября в Санкт-Петербурге. В этом году главная тема Форума — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

«Наш Форум проходит в очень непростое время. Сейчас как никогда для мира важен голос женщин, их толерантность и взвешенный взгляд на происходящее, способность находить компромиссы и искать ответы на трудные вопросы с помощью здравого смысла, добра и доверия. Мы очень надеемся, что наш Форум объединит тех, кто разделяет этот подход, кто готов работать во имя мира и благополучия людей. Наша цель — содействовать укреплению доверия в мире, найти новые точки международного взаимодействия и сотрудничества, повысить роль женщин в обеспечении устойчивого развития», - отметила председатель Совета Евразийского женского Форума, сенатор Галина Карелова.

В основе архитектуры программы Форума лежит платформенный подход, который включает 5 тематических платформ и позволяет систематизировать приоритетные направления дискуссий: Женщины в формировании новой повестки мира и доверия; Женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации; Женщины за здоровое общество и социальное благополучие; Женщины за чистую планету: создавая наше будущее; Женщины за сохранение традиций и культурное многообразие.

«Женщины сегодня успешно работают в самых разных сферах. А социально-ориентированные инициативы и проекты, которые ими реализуются, играют большую роль в реализации национальных проектов, таких как «Здравоохранение», «Демография», «Образование», развитие предпринимательства и инноваций, развитие институтов гражданского общества, международное сотрудничество. Именно благодаря женской силе и энергии воплощается в жизнь колоссальное количество инициатив в самых разных отраслях», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. – «Мероприятия новых национальных проектов, в том числе «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» направлены как на создание новых условий для женщин, а с другой стороны, именно им отводится значительная роль в осуществлении этих стратегических планов развития страны. И безусловно, присущие женщинам природное стремление к миру, созиданию и женская, материнская ответственность за будущее планеты, объединяет женщин самых разных стран, которые способны стать той мягкой силой, которая противостоит нарастающей агрессии в мире».

Центральными событиями платформы «Женщины в формировании новой повестки мира и доверия» станет межпарламентский диалог с участием женщин-парламентариев, государственных деятелей, представителей международных организаций, а также открытое заседание Женской двадцатки (W20). Состоятся встречи женщин-дипломатов и политологов, которые обсудят глобальные задачи современной геополитики, пройдет обсуждение гуманитарной миссии женщин и связанных с ней перспектив сотрудничества, диалог женщин Центральной Азии и России, обсуждение роли женщин в развитии ЕАЭС и другие.

Время стремительных темпов цифровой трансформации многое изменило в положении женщин в разных отраслях: определились новые тренды занятости и требования к квалификации сотрудников. На платформе «Женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации» пройдут дискуссии, посвященные роли женщин в развитии экономики в условиях новой реальности; влиянию мегатрендов на экономическое положение женщин; будут обсуждаться мировые стратегии их профессионального развития; роли женщин в эпоху искусственного интеллекта, международная кооперация женщин в разных отраслях и др.

Много внимания будет уделено темам женского предпринимательства и лидерства. За время между форумами при Совете ЕЖФ были созданы Международный совет по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях, а также профессиональные сообщества женщин легкой, добывающей, энергетической и других видов отраслей, которые занимаются, в том числе обучением, продвижением и поддержкой женщин-лидеров, развитием международной кооперации и созданием новой продукции. Этот опыт также будет представлен в рамках платформы.

Состоятся международные бизнес-диалоги женщин, в том числе «Россия — Арабский мир», «Россия — Сербия», международный телемост «Женщины науки и технологического предпринимательства».

В рамках платформы свое место найдут мероприятия, связанные с презентацией проектов и заключением деловых соглашений. Будут работать инвестиционная и креативная «гостиные», биржа деловых контактов, пройдет марафон «Голос женского бизнеса» и др.

Традиционно много внимания будет уделено вопросам сохранения здоровья, возросшим потребностям человека в улучшении качества жизни, внедрению новых подходов и здоровьесберегающих технологий в условиях быстро распространяющихся новых вирусов, инновациям в фармацевтике. Этим темам посвящена платформа «Женщины за здоровое общество и социальное благополучие». Пройдут экспертные дискуссии, научно-практические семинары, открытые диалоги и презентации. Будут представлены результаты работы команд проектов Совета ЕЖФ «Женщины в фармацевтической промышленности», «Здоровье женщин — благополучие нации», «Донорство у нас в крови» и др.

Как совместными усилиями противостоять современным вызовам, связанным с изменением климата, загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов, как влияют сегодня инициативы женщин на развитие экоповестки, какова роль женщин в формировании экологического мышления - этим темам посвящена платформа «Женщины за чистую планету: создавая наше будущее». В ее рамках будут представлены результаты международных женских экологических стартапов, пройдет выставка экопроектов, состоится обсуждение результатов проекта Совета ЕЖФ «Климатические инициативы и углеродное регулирование», перспектив кооперации и сотрудничества в интересах Арктики, роли женщин в управлении климатическими рисками, сохранения баланса между продовольственной безопасностью и экологическим благополучием и т. д.

Одним из важных событий Форума, по словам Галины Кареловой, станет Женский форум БРИКС, который пройдет впервые. В ходе форума состоятся сессии, посвященные будущему БРИКС и перспективам сотрудничества, пройдет заседание министров стран БРИКС по делам женщин, заседание женского делового альянса БРИКС, Диалог женщин — лидеров АПК стран БРИКС, а также сессия, посвященная вкладу женщин в энергопереход стран БРИКС.

На платформах, подчеркнула также Карелова, будут представлены все 32 проекта Совета Евразийского женского форума и их результаты. Традиционной частью программы форума станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений, организованных в том числе в ходе предыдущих форумов.

2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим на платформе «Сохранение традиций и культурное многообразие» впервые пройдет международный форум-фестиваль «Женщины за сохранение традиций», в ходе которого состоятся презентации традиций разных стран, пройдет церемония награждения победителей одноименного конкурса-марафона.

Всего под эгидой форума запланировано более 100 мероприятий. Ярким событием станет церемония награждения лауреатов традиционной премии «Общественное признание», а также победителей конкурсов Совета Евразийского женского форума. Состоится также уже ставший традиционным Фестиваль здоровья и красоты, запланированы «экспедиция» в медицину будущего, встреча женщин — шеф-поваров, многочисленные выездные гостиные, акции и конкурсы в социальных сетях, победители которых также будут объявлены на Форуме. Кроме того, участников IV Евразийского женского форума ждет большая культурная программа.

Евразийский женский форум проводится Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств, начиная с 2015 года. За прошедшее время Форум стал одним из крупнейших мировых событий, которое собирает для обсуждения актуальной женской повестки женщин-парламентариев, представителей исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетных деятелей международного женского движения. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.