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В Северной Осетии заработала самая мощная в стране зарядная станция для электромобилей

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Росконгресс

В рамках Кавказского инвестиционного форума в формате телемоста состоялась церемония запуска самой мощной станции для зарядки электромобилей, которая установлена в столице Республики Северная Осетия – Алания – городе Владикавказе. Это зафиксировано в Книге рекордов России и отмечено в соответствующем сертификате.

Кнопку «Пуск» для зарядки электрокара на площадке форума нажали заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов и представитель компании «Электробустер» Григорий Осипов. Станция мощностью более 450 кВт позволяет зарядить электромобиль в течение 15 минут, а также «заправлять» сразу до четырех машин.

Работа по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры ведется профильными федеральными ведомствами — Минэкономразвития, Минпромторгом и Минэнерго — в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и Концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года, утвержденных председателем Правительства РФ.

«В этом году сеть быстрых зарядок для электромобилей планируется расширить на 65 регионов. Благодаря действующим мерам господдержки экологический транспорт становится все более привлекательным среди граждан и компаний, поскольку доступны льготное автокредитование для частных лиц и льготный автолизинг — для юридических.

Сегодня, к примеру, предоставляется 25%-ная скидка при покупке в кредит или лизинг электрокара отечественного производства. На местном уровне в ряде субъектов действуют региональные меры поддержки – от бесплатной парковки до освобождения владельца от транспортного налога», — отметил Сергей Назаров.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пояснил, что новая ЭЗС во Владикавказе неслучайно установлена в районе Олимпийского парка.

«Для нас крайне важно развивать современную транспортную инфраструктуру, позиционировать регион как продвинутый, комфортный. С этой точки зрения открытие самой мощной в стране зарядной станции именно у нас – хорошая история. Место выбрали неслучайно: рядом Военно-Грузинская дорога, постоянный поток автотуристов, да и вообще место популярное. Кроме того, эксперты отмечают, что среднегодовой рост парка электрических авто в России превышает 90%. А в Осетии количество электрокаров растет ежегодно на 100%. Конечно, будем двигаться дальше», – отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

При участии института развития в регионе планируется дальнейшее расширение инфраструктуры с использованием экологически чистой и возобновляемой энергии. Соответствующее соглашение было подписано на полях Кавказского инвестиционного форума между Правительством Республики Северная Осетия — Алания, Кавказ.РФ и компанией «Электробустер».

«Сегодня на Северном Кавказе при господдержке активно создаются экологические заправочные станции. Мы уже запустили самые высокогорные электрозаправки на курорте «Эльбрус», которые также вошли в Книгу рекордов России. Они расположены на высоте 2237 метров над уровнем моря. В течение трех лет на территории региона совместно с компанией «Электробустер» планируется установить 185 станций для электромобилей», — рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

По оценкам аналитиков, расходы на топливо электрокаров более чем в 2,5 раза меньше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Кавказ.РФ — единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для открытого бизнеса в регионе и формирует благоприятный инвестиционный климат. В правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.

Организатор Кавказского инвестиционного форума — фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума: в социальных сетях Тelegram и «ВКонтакте».

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