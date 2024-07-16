Перспективы Большого Кавказа: Кавказский инвестиционный форум стал лидером по вопросам регионального развития

В столице Чеченской Республике городе Грозном начал свою работу Кавказский инвестиционный форум. По итогам работы первого дня КИФ-2024 участие приняли около 2500 человек из 30 стран и территорий. Выбор места проведения не случаен: именно Чеченская республика оказалась одним из наиболее привлекательных субъектов России и одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата. Главная задача Форума – стать площадкой для обсуждения не только инвестиционного потенциала отдельных регионов СКФО, но и перспектив развития всего макрорегиона, обладающего уникальными возможностями для реализации самых амбициозных проектов.

Темой мероприятия в этом году стала «Большой Кавказ – от моря до моря», а центральным событием деловой программы КИФ-2024 – пленарное заседание, в котором принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор Северо-Кавказского Федерального округа Александр Новак, а также Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, председатель совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Александр Ткачев.

«Кавказ сейчас – это дружелюбная и привлекательная территория: сюда едут туристы, заходят инвесторы, создаются малые и средние предприятия. Вместе с тем, его потенциал для роста огромен. Есть предпосылки для усиления межрегиональной интеграции, выстраивания новых торгово-логистических цепочек, а также привлечения отечественных и зарубежных инвестиций», – сказал Александр Новак.

Заместитель Председателя Правительства посетил открытие «Лаборатории Медиа» и пообщался со студентами и молодыми специалистами Северо-Кавказского федерального округа в рамках молодежной программы Форума. Вице-премьер ответил на вопросы студентов и молодых специалистов об образовании, развитии карьеры, взаимодействии университетов и бизнеса, а также рассказал о своем личном опыте становления как управленца. Кроме того, Александр Новак принял участие в церемонии пуска газа в дом многодетной семьи в городе Грозном, а также встретился с Президентом Южной Осетии Асланом Гаглоевым.

По итогам первого дня КИФ-2024 подписаны соглашения об инвестиционных вложениях, соглашения о намерениях, а также меморандумы и договоры. Было подписано 24 соглашения на общую сумму 59,5 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 2 соглашения с иностранной компанией.

«Только за первый день Кавказского инвестиционного форума подписано соглашений на сумму 59,5 млрд рублей. Договоренности касаются развития туристической и транспортно-логистической инфраструктуры регионов Северо-Кавказского федерального округа. Деловая активность, которая фиксируется на площадке Форума доказывает лидерство этой бизнес-площадки по вопросам регионального развития», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

Всего в первый день Кавказского инвестиционного форума состоялось более 20 мероприятий деловой программы, на которых обсуждали вопросы развития внутреннего туризма, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, разных направлений промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, гуманитарной повестки и других сфер, обеспечивающих устойчивый экономический рост регионов СКФО.

Международный трек включал в себя дискуссии «Поддержка инновационных экосистем: создание технологического моста между Россией и странами Ближнего Востока», на которой эксперты обсудили лучшие практики интернационализации и обмена знаниями между инновационными экосистемами, а также «Исламский банкинг в России: первый взгляд на промежуточные результаты в пилотных регионах», в ходе которой эксперты подвели итоги пилотного проекта по партнерскому финансированию в России, обсудили регуляторику на примерах российского и зарубежного опыта.

Кроме того, на полях КИФ-2024 состоялось окружное совещание с представителями субъектов СКФО и ЮФО по вопросу реализации регионального инвестиционного стандарта, механизма СЗПК и национального проекта «Производительность труда».

Одним из важных событий Форума стало вручение Первой инвестиционной премии «Вершина» значимым инвестиционным проектам, выдающимся компаниям и личностям за их вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России, организатором которой выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Завершился первый день работы Кавказского инвестиционного форума вечером ММА. Грозненский спорт-холл «Колизей» провел зрелищные поединки ведущих бойцов ММА, представляющих субъекты СКФО. Участниками боев стали бронзовый призер чемпионата России Саидбек Албастов, победитель первенства России Замбек Шахбиев, победитель всероссийских соревнований Магомед Абдул Халилов и другие ведущие бойцы Союза ММА России.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.