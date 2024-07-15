Ориентир на Восток: на КИФ-2024 обсудили развитие молодежного предпринимательства в международном векторе

Кавказский инвестиционный форум-2024 (КИФ-2024) проходит с 15 по 17 июля в Грозном. Главная тема – «Большой Кавказ - от моря до моря». Событие посвящено ключевым вопросам развития Северо-Кавказского округа с целью обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики и социальной сферы региона.

Молодежная программа мероприятия затрагивает вопросы карьерного развития, молодежных сообществ и предпринимательства. Среди спикеров руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний туристического бизнеса, агропромышленного комплекса, строительного, транспортно-логистического и банковского секторов, осуществляющих свою деятельность в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, а также странах СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Одним из центральных событий молодежной программы первого дня стала дискуссионная сессия «Ориентир на Восток: развитие молодежного предпринимательства в международном векторе». Курс на создание крепких и долгосрочных экономических связей с зарубежными партнерами способствует устойчивому развитию российской экономики и укреплению ее позиций на мировой арене. По словам советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олега Макарова, молодежное предпринимательство в международном контексте не только способствует экономическому развитию, но и способствует глобальному инновационному прогрессу и развитию международных связей.

«Международное сообщество, которое было создано в рамках Всемирного фестиваля молодежи, стало его наследием. Оно объединит не менее 10 тыс. человек в 35 странах с созданием сети партнерских международных сообществ. Сообщество поможет его участникам расширить бизнес-сети, повысить узнаваемость своего дела и привлечь инвестиции, что будет способствовать развитию и росту их бизнесов. В России сегодня проводится большая работа, направленная на сохранение и развитие фестивального наследия. Международные заезды включены в программу федеральных молодежных форумов и 16 круглогодичных образовательных центров, запущенных в различных регионах России», – добавил Олег Макаров.

Участники сессии в ходе обсуждения заявили, что развитие международного молодежного сотрудничества должно реализоваться во всех сферах. И такой запрос поступает не только от российских предпринимателей, но и иностранных бизнесменов. Например, в рамках III Съезда Международного Совета Дирекции Всемирного фестиваля молодежи на встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко предприниматель, представитель Зимбабве Доминик Чивенга Кудзаи рассказал о необходимости проведения международного делового форума, на котором смогут встретиться молодые бизнесмены со всего мира и обсудить глобальные и региональные проблемы. Сергей Кириенко поддержал идею и внес предложение провести Международный форум молодых бизнесменов.

«Сегодня мы говорим об открытой и эффективной кооперации молодежных сил планеты, в том числе и в сфере предпринимательства. ВФМ-2024 задумывался как площадка, отвечающая на запросы современного поколения, помогающая развиваться, заниматься соавторством, выстраивая новые международные контакты, основанные на идее многополярности мира. И одной из актуальных тем для молодежи является предпринимательство: создание стартапов, интеграция в бизнес-сообщество, продвижение новых инициатив. Ответом на этот запрос станет тематический форум под эгидой Росмолодежи и Дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который полностью будет посвящен этому направлению. Кроме того, молодые предприниматели из разных стран смогут присоединиться к Международным клубам дружбы, Молодежным деловым клубам и другим проектам, ориентированным на развитие сотрудничества между молодыми людьми со всего мира», – отметил советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Даниил Бисслингер.

Помимо деловой молодежной программы на форуме для студентов российских вузов организованы лаборатории по четырем актуальным креативным направлениям: развитие пространств и территорий, медиа, робототехника и предпринимательство. На площадке ребята проходят краткий теоретический курс и затем от теории перейдут к практике, применив полученные знания. Результаты практической работы будут представлены на рассмотрение компетентного жюри в заключительный день Кавказского инвестиционного форума. Лучшие и перспективные проекты получат награды.

В качестве менторов в блоке «предпринимательство» выступают члены Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес: владелец магазина керамики и керамогранита Салман Алиев, основатель маркетингового агентства «Cleverra» Анастасия Комарова, руководитель АНО «Центр содействия развитию гражданского общества «Лидер и К» Ислам Демельханов, руководитель проекта «Клуб молодых предпринимателей» Ислам Магамадов и основатель бренда HURTOF и компании ZEBRO24 Дмитрий Хуртов.