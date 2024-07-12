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Для иностранных участников ВЭФ вводится безвизовый режим с 31 августа по 8 сентября

Иностранные граждане смогут посетить Россию для участия в Восточном экономическом форуме-2024 без оформления визы с 31 августа по 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Норма, позволяющая иностранным участникам ВЭФ пребывать в России без визы, была введена Указом Президента России от 29 июня 2015 года «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума».

Ежегодно, начиная с 2016 года, Правительство России устанавливает сроки безвизового пребывания для участников Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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