Испания — Англия: Александр Неценко не видит фаворита в финале Евро-2024

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14 июля в Берлине станет известен победитель чемпионата Европы по футболу. В решающем матче на «Олимпийском стадионе» встретятся сборные Испании и Англии. Известный футбольный эксперт и амбассадор букмекерской компании БЕТСИТИ Александр Неценко порассуждал о финале, предположив, какой футбол увидят болельщики в исполнении команд.

Вероятность ничьи

По мнению комментатора, ни один из соперников не выглядит сильнее. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, которые не позволяют кому-то отдать предпочтение.

«Фаворита финала отыскать трудно, – сказал Неценко. – Испания показала яркий, цельный, качественный футбол. Мы увидели в исполнении этой команды отлаженную игру, на каждый матч был понятный, четкий план. Испания по ходу турнира дарила болельщикам зрелище, чего нельзя сказать об Англии. При Гарете Саутгейте англичане продолжают играть в сдерживающий футбол, который мало привлекателен не только для болельщиков, сложно за ним наблюдать и специалистам, которые следят за тактикой. Но сильная сторона Англии в том, что она умеет перемалывать хребет соперникам. Они действуют на нейтрализации сильных сторон оппонентов, ограничивают во всем – и это работает. Англичане в большинстве случаев умудряются превосходить по созданным голевым моментам. А индивидуальное мастерство игроков на таком высочайшем уровне, что позволяет им из минимума выжимать максимум. В итоге это привело к тому, что англичане в финале».

Большинство экспертов считают Испанию фаворитом матча. Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает победу «Красной фурии» на Евро коэффициентом 1.69. Коэффициент на чемпионство сборной Англии 2.26.

«Логика букмекеров понятна, она основана на качестве футбола, которое показала Испания. Плюс у испанцев была более впечатляющая сетка, они выбили из плей-офф грандов европейского футбола Германию и Францию. Но я бы не спешил говорить, что Испания явный фаворит. У Англии наверняка найдутся контраргументы», – подчеркнул эксперт.

Неценко отметил, что Испания любит играть первым номером и использовать прессинг на чужой половине поля, стараясь как можно быстрее возвращать мяч после потерь. Вернутся в состав после дисквалификаций Дани Карвахаль и Робин ле Норман. Но у Англии есть свои козыри.

«Можно ожидать, что Англия будет готова отдать испанцам инициативу и постарается лишить пространства Вивиана и Ямаля. Да, у Испании остается опция вскрыть оборону соперника через центр, где действуют прекрасные исполнители – Ольмо, Родри и Фабиан Руис. Но Англия может сыграть в три центральных защитника, тем самым постараясь притормозить соперника, и выбегать в контратаки. На пространстве достаточно комфортно себя чувствуют Фоден и Сака, плюс Кейн умеет хорошо опускаться в центр и разбрасывать мячи по флангам, – объяснил Неценко. – Англичане провели хороший первый тайм против Нидерландов, играя от себя. У них нет большой кадровой ротации, благодаря стабильному составу игроки хорошо понимают друг друга, команда выглядит сыгранной. По ходу Евро англичане только укрепляли взаимодействия, становились слаженнее и обретали уверенность в себе. Полагаю, что в основное время мы увидим два гола, но этого будет недостаточно, чтобы стал известен победитель.

Думаю, что команды по разу огорчат друг друга, а затем игра перейдет в дополнительное время, не исключена и серия пенальти».

Бомбардирская гонка

Другая интрига, которая придает финалу дополнительный интерес, кто станет лучшим бомбардиром Евро. У двух участников матча – испанца Ольмо и англичанина Кейна – в активе по три мяча.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение форварду сборной Англии. Коэффициент на победу Кейна в бомбардирской гонке 2.60. Коэффициент на Ольмо – 3.00.

«Честно говоря, никогда не сопереживал испанскому футболу. Но Ольмо действительно демонстрирует яркую игру. Что касается Кейна, то он здорово играет в штрафной площади соперника, любой отскок может стать его добычей. Партнеры по команде с большим доверием относятся к форварду и с удовольствием могут предоставить ему возможность завершить атаки. Плюс Кейн – штатный пенальтист сборной Англии. Если назначат 11-метровый, то скорее всего именно он будет бить – чаще всего это гол. Я бы не исключал, что Ольмо и Кейн завершает турнир с одинаковым количеством мячей. Причем не удивлюсь, если как раз они забьют по голу в основное время», – предположил эксперт.

Претенденты на MVP

Еще один важный итог чемпионата Европы – звание лучшего игрока турнира. По мнению Неценко, больше шансов стать MVP у игроков сборной Испании.

«Вместе с коллегами-комментаторами мы рассуждали, кто может стать лучшим игроком Евро, если это не футболист сборной Испании. Сошлись на Джуде Беллингеме. Но я бы не сказал, что его игра на турнире настолько визуально великолепна, что может конвертироваться в приз лучшему игроку. Есть ощущение, что MVP назовут кого-то из сборной Испании. На мой взгляд, Родри демонстрирует выдающийся футбол. Этот Евро показывает, насколько он вырос как игрок, став многопрофильным хавом. Родри способен не только решать задачи опорного полузащитника, но он также хорош в подстраховке партнеров, подыгрыше, розыгрыше мяча и завершении. Думаю, эксперты будут настаивать на том, чтобы Родри признали лучшим. Но есть ощущение, что организаторы выберут MVP исходя из того, какой эффект производит игра футболиста на болельщиков. Если брать во внимание этот критерий, то у Ольмо хорошая статистика, он результативен. Ярко проявили себя Ямаль, Уильямс. Думаю, кто лучше себя покажет в финале, того в итоге и назовут MVP», – подытожил Неценко.

В БЕТСИТИ явный фаворит на звание лучшего игрока чемпионата Европы Ямаль. Коэффициент на испанца 2.65. По мнению аналитиков, высокие шансы стать MVP у Родри – коэффициент на полузащитника 4.00. В тройку претендентов водит также Ольмо – коэффициент на испанца 6.00. А вот вероятность, что приз лучшему игроку достанется Беллигему, невысока. Коэффициент на лидера сборной Англии в контексте MVP – 9.00, и это только пятая позиция.

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