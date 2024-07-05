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Пресс-релиз

10 дней до завершения приема заявок: Росгосцирк приглашает журналистов на Всероссийский конкурс «13 метров»

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ФКП «Росгосцирк»

Вопреки предрассудкам, число 13 в цирке любят и даже гордятся им: это и диаметр цирковой арены, и легендарная юбилейная книга, посвященная Омскому государственному цирку, под названием «13 метров счастья», и главный творческий конкурс цирковых журналистов, блогеров и фотографов.

В этом году Всероссийский конкурс журналистских работ о цирке «13 метров» пройдет уже в третий раз подряд, через призму творчества продемонстрировав все разнообразие искусства цирка, его историю, традиции и современные тенденции развития.

Итоги конкурса подведет профессиональное жюри, а пока спешите отправить свои лучшие работы, посвященные событиям цирковой отрасли, ведь осталось всего 10 дней до официального завершения этапа приема конкурсных заявок. Возможно, именно ваш материал станет золотым стандартом для начинающих мастеров пера и принесет вам заслуженное признание коллег и деятелей циркового искусства.

Участники могут представлять свои авторские работы в различных творческих жанрах: от репортажей и интервью до исследовательских статей и эссе, от фоторепортажей и документалистики до подкастов и скетчей. Вы начинающий журналист, известный блогер, репортер местной газеты, ведущий новостей, телевизионщик, режиссер-документалист или снимаете веселые скетчи для друзей в соцсети и просто обожаешь цирк? Покажите свое профессиональное мастерство, отправив работу, посвященную цирковому искусству, на конкурс 13 метров и получите обратную связь от опытных профессионалов в области журналистики и медиарынка.

В этом году в конкурс добавлены 3 абсолютно новые номинации: Цирковой блог; Видеоролик длительностью до 30 секунд (VK Клипы), посвященный цирку; Материал о социальных проектах ФКП «Росгосцирк»

Дополнительную награду – специальный приз от пресс-службы ФКП «Росгосцирк» – получит участник, представивший работу, посвященную 105- летию ФКП «Росгосцирк», которое компания отметит в 2024 году.

Уже сейчас жюри отмечает высокий уровень конкурсных работ, а потому вне всяких сомнений - этот год подарит конкурсу «13 метров» еще больше удивительных работ, профессиональных материалов о цирковом искусстве и талантливых имен.

Заявки принимаются до 15 июля 2024 года включительно через форму на сайте конкурса.

Спешите отправить заявку и стать частью этого увлекательного конкурса!

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