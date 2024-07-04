Импортонезависимость: на ПМЮФ-2024 использовалась российская видеосвязь

С 26 по 28 июня в КВЦ «Экспофорум» прошел XII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) – ключевое ежегодное мероприятие для обсуждения актуальной правовой тематики и международного взаимодействия. Подключение онлайн-участников деловой программы осуществлялось с использованием отечественной платформы видео-конференцсвязи (ВКС) VINTEO – решение уже более 6 лет успешно применяется в судебной системе РФ для организации онлайн-заседаний и внутриведомственных процессов Верховного суда Российской Федерации и других инстанций.

ПМЮФ-2024 объединил на одной площадке ведущих специалистов и экспертов в области юриспруденции, политики и науки из 81 страны. Для подключения удаленных спикеров и участников мероприятия использовалась платформа ВКС VINTEO – в том числе для проведения открытого совещания министров юстиции под председательством Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко с участием представителей 19 стран.

Для работы на Форуме был задействован основной функционал программного сервера VINTEO (MCU, Multipoint Control Unit) – широкие возможности администрирования и модерирования конференций, интеллектуальный конструктор раскладок с динамически меняющимися ролями участников, синхронные переводы с регулируемой громкостью аудиоканалов для комфортной работы спикеров и переводчиков, усиленные инструменты безопасности.

«Работа на Петербургском международном юридическом форуме – прекрасная возможность синхронизироваться с актуальной повесткой в части цифровизации отрасли, к процессу которой мы тоже причастны как разработчик российских ВКС-продуктов профессионального класса. Решения VINTEO полностью адаптированы к специфическим требованиям эксплуатации в судебной системе, в числе которых – высокое качество видео и звука, бесперебойность работы, строгое соблюдение мер безопасности для участников заседаний с инструментами защиты от дипфейков, обязательная запись и протоколирование заседаний, работа в режиме веб-конференции», – отметил директор компании VINTEO Роман Самойлов.