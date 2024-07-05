БЕТСИТИ признали букмекерской компанией года

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В лидерах спортивной индустрии

В конце июня в одном из московских отелей состоялась престижная премия в области развития спорта и поддержки здорового образа жизни «Спорт и Россия». Церемония прошла в 11-й раз и собрала экспертов, профессионалов и лидеров мнения в спортивной индустрии.

Организаторы премии предусмотрели самые разнообразные номинации, отметив более двух десятков организаций, компаний и менеджеров. В категории «Профессионалы спорта и здорового образа жизни» наградили БЕТСИТИ. Компания одержала победу в номинации «Букмекерская компания года».

Приз получил директор по маркетингу компании Рустем Акмалов.

«БЕТСИТИ за 21 год работы зарекомендовал себя как надежный букмекер, которому по праву можно доверять. Наши приоритеты – это забота о клиентах, поддержка отечественного спорта и приверженность идеям ответственной игры, – отметил он. – Приятно, что организаторы и жюри высоко оценили нашу работу и вклад в развитие индустрии. Победа в номинации «Букмекерская компания года» – показатель профессионализма всей команды БЕТСИТИ».

close 100% Пресс-служба премии «Спорт и Россия»

Компания вновь подтвердила реноме одного из лидеров индустрии. В прошлом году БЕТСИТИ на премии «Спорт и Россия» выиграл четыре главных приза – в номинациях «Лучший спонсорский спортивный проект в интернет-СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги».

Самые высокие коэффициенты и топовые спецпроекты

БЕТСИТИ начал год ударно, без раскачки, запустив несколько акций для клиентов. Одна из них – 50% кешбэка на экспрессы, которая действует до 27 июля. Букмекер предлагает для игроков простые условия. Нужно делать ставки от 100 рублей типа экспресс, который включает в себя от 3 до 20 событий с коэффициентом не ниже 1.50 каждый. Компания начисляет кешбэк. Чем больше ставок, nем выше бонус. Максимальный – 50% от суммы ставок.

Дважды, еще до премии «Спорт и Россия», БЕТСИТИ отметило профессиональное сообщество. Премия «Рейтинг Букмекеров» подтвердила статус компании с наиболее высокими коэффициентами. На престижной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards БЕТСИТИ занял второе место в номинации «Лучший digital-проект в интернет-СМИ». Серебряную награду букмекер получил совместно с сайтом Sports за проект БЕТСИТИ Сити, который объединил на одной платформе наиболее интересные, креативные и успешные спецпроекты.

close 100% Пресс-служба премии MARSPO Awards

Fantasy и футбольный Тиндер

Но самые главные акции для игроков БЕТСИТИ подготовил, конечно, к самому важному турнира лета – чемпионату Европы по футболу. В честь главного события года букмекер разыгрывает рекордный в своей истории призовой фонд – 24 млн рублей. Чтобы стать участником, нужно присоединиться к игре «Твоя команда». Это аналог футбольного fantasy. В БЕТСИТИ можно собрать свою виртуальную команду из действующих игроков Евро и за их результативные действия получать баллы. Чем выше очков, тем больше шансов на победу. Параллельно нужно делать ставки от 1 000 рублей с коэффициентом от 1.50, три из них должны быть на события континентального первенства.

22 млн рублей разыгрывается между 50 участниками, суммарно набравшими наибольшее количество баллов благодаря своим виртуальным командам, и за ставки. Еще 2 млн разыгрывается между 50 участниками, чьи виртуальные команды стали лидерами турнира. Чемпионат Европы в самом разгаре – еще не поздно собрать свою команду!

Итоги будут подведены сразу после окончания турнира.

Еще одна яркая акция – «Евромэтч». БЕТСИТИ перед чемпионатом Европы запустил свой аналог футбольного Тиндера. Клиенты БЕТСИТИ могут делать ставки на матчи Евро – победу одной из команд или ничью, свайпая влево, вправо или вверх, как в популярном приложении. При этом игроки могут проверить себя на фоне экспертов компании – известного футбольного эксперта Александра Неценко и трехкратной чемпионки России по футзалу Ольги Тигиной – и тем самым видеть свою совместимость.

close 100% Букмекерская компания БЕТСИТИ

Также БЕТСИТИ предлагает новым клиентам 2 000 рублей за первую ставку. Букмекер подстраховал игроков на случай неудачи, бонус начисляется вне зависимости от исхода прогноза. Акция продлится как минимум до конца года. Самое время наслаждаться Евро вместе с БЕТСИТИ!

Футзал, бокс, гандбол

БЕТСИТИ получил «Букмекерская компания года» в том числе за поддержку спорта, которая остается одним из главных приоритетов. При поддержке букмекера в последние шесть месяцев прошло несколько знаковых спортивных событий. Начало 2024 года ознаменовался Финалом четырех БЕТСИТИ Кубка России по футзалу, который прошел в самой северной точке России – Норильске. В захватывающем и эмоциональном финале победу над «Газпром-Югрой» со счетом 4:3 одержал «Норильский никель» и тем самым завоевал престижный трофей во второй раз в своей истории.

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БЕТСИТИ поддерживает серию турниров под названием «Вечер бокса» среди профессионалов. Одно из таких боксерских ивентов состоялось в Майкопе. В главном бое вечера, в первом тяжелом весе, сошлись россияне Алексей Папин и Игорь Вильчицкий. Верх взял Папин, который одержал победу нокаутом в пятом раунде. Сейчас в активе Алексея 17 побед на профессиональном ринге.

А на стыке мая и июня, незадолго до Евро, состоялся Финал четырех «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League – гандбольного турнира, объединившего клубы из России, Республики Беларусь и Китая.

Турнир прошел в Бресте.

В Финал четырех пробились по два российских и белорусских клуба – «Чеховские медведи», «Виктор», «Мешков Брест» и «СКА-Минск».

В главном матче встретились «Чеховские медведи» и «Мешков Брест». Победа осталась за хозяевами площадки – 32:30, брестчане во второй раз подряд выиграли «Дивизион Восток» SEHA-Gazprom League. Кроме того, «Мешков Брест» добился уникального достижения – команда олимпийского чемпиона Сиднея Эдуарда Кокшарова не проиграла в сезоне ни одного матча!

close 100% Пресс-служба гандбольного клуб «Мешков Брест»

БЕТСИТИ как официальный партнер турнира наградил лучшего игрока Финала четырех. Им стал разыгрывающий «Мешков Брест» Валентин Куран, забросивший в турнире 12 мячей и отдавший 5 результативных передач. Финал четырех «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League стал ярчайшей точкой на финише гандбольного сезона!

Ну а 2024-й набирает обороты – БЕТСИТИ продолжит удивлять яркими, запоминающимися активациями и радовать как игроков, так и свою аудиторию. Впереди еще много интересного!

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