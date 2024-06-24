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Пресс-релиз

На ПМЮФ-2024 обсудят защиту собственности от действий иностранных государств

На ПМЮФ пройдет сессия «Международное право и собственность: новые вызовы и решения»

27 июня 2024 г. в рамках XII Петербургского международного юридического форума состоится сессия «Международное право и собственность: новые вызовы и решения».

На сессии будут затронуты вопросы влияния санкционной политики на гарантии неприкосновенности собственности.

«Одна из важных задач, стоящих сегодня перед государством – защита активов Российской Федерации и ее резидентов от незаконных действий иностранных государств и выработка оптимальных ответных мер», – подчеркнула заместитель Министра юстиции Российской Федерации Елена Ардабьева.

Именно поэтому центральной темой мероприятия станет осмысление и создание новых гарантий защиты собственности от злоупотреблений трансграничными и национальными инструментами права.

Так, участники сессии обсудят способы защиты собственности в международных, национальных судах и арбитражах. Кроме того, будут рассмотрены механизмы снижения рисков от незаконных иностранных действий в отношении активов, расположенных за рубежом, а также возможности применения ответных мер на ограничение права собственности иностранными государствами.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации.

XII Петербургский международный юридический форум пройдет с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

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