На площадке ПМЮФ-2024 состоятся сессии, посвященные вопросам совершенствования уголовно-правовой политики

26 июня 2024 года в рамках XII Петербургского международного юридического форума состоится сессия «Криминализация и декриминализация: поиск баланса».

Участники сессии обсудят проблематику, связанную с соотношением тенденций криминализации и декриминализации в аспекте поиска баланса между ними с учетом особенностей развития уголовного законодательства.

«Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство требует существенного реформирования. В его основу должны быть положены объективные условия общественного развития и стратегический курс государства в сфере борьбы с преступностью, закрепленные в Концепции уголовно-правовой политики», – подчеркнул заместитель министра юстиции Российской Федерации Вадим Федоров.

В ходе мероприятия будут рассмотрены концепции законопроектов, направленных на совершенствование и систематизацию уголовно-правовых институтов освобождения от ответственности и наказания, административной преюдиции и малозначительности деяния.

Кроме того, 27 июня 2024 года пройдет сессия «Наказание» до приговора: есть ли альтернатива заключению под стражу?».

Ее участники обсудят лучшие практики совершенствования государственных систем мер пресечения, а также рассмотрят международный опыт внедрения новых цифровых технологий в эту сферу.

«В результате проводимой политики по гуманизации уголовных наказаний, расширения практики назначения наказаний альтернативных лишению свободы, численность осужденных к лишению свободы последовательно снижается. Однако количество граждан, содержащихся в следственных изоляторах, остается стабильно высоким. Это ставит перед государством задачу расширения практики применения альтернативных заключению под стражу мер пресечения», – отметил Вадим Федоров.

Заместитель министра добавил, что криминологически обоснованная гуманизация уголовного законодательства также обозначена в качестве одной из ключевых задач в проекте Концепции уголовно-правовой политики, разрабатываемой Минюстом России.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации.