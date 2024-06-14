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Пресс-релиз

При поддержке «Роснефти» издан уникальный русско-эвенкийский тематический словарь

При поддержке компании «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть») издан «Русско-эвенкийский тематический словарь». Пособие призвано сохранить ранее не исследовавшийся лингвистами исчезающий диалект верхнеленских эвенков, которые проживают в Качугском районе Иркутской области.

На IX конкурсе «Лучшая книга года-2023», который прошел в Иркутской области, словарь удостоен специального приза «За сохранение языковых традиций коренных народов Сибири» в номинации «Традиционная культура коренных народов Восточной Сибири».

Сохранение национальной культуры и традиционного уклада жизни коренных народов Севера – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». При поддержке нефтяников улучшаются условия жизни и быта многих семей КМНС, проживающих на территориях производственной деятельности Компании.

В «Русско-эвенкийском тематическом словаре» систематизированы слова, обозначающие наиболее значимые для верхнеленских эвенков явления, процессы и предметы традиционных видов хозяйственной деятельности - оленеводства, охоты, рыболовства. Часть лексики составляют языковые заимствования из русского языка.

Лингвисты также изучили фонетические особенности диалекта, отметив, что система гласных и согласных звуков верхнеленского говора совпадает с системой звуков в эвенкийском литературном языке.

Словарь стал полезным пособием для самих носителей языка, для всех изучающих эвенкийский язык, а также для современных исследователей материальной и духовной культуры эвенков.

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