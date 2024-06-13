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Сотрудники дочерних предприятий «Роснефти» в различных регионах отпраздновали День России

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Shutterstock

Сотрудники дочерних предприятий «Роснефти» в различных регионах РФ организовали патриотические акции и поздравили жителей страны с главным государственным праздником – Днем России.

Нефтяники провели масштабные экологические, спортивные и донорские акции, поздравили ветеранов и почетных жителей регионов, организовали интеллектуальные и творческие конкурсы, патриотические и другие мероприятия.

В Красноярске более 200 активистов «РН-Ванкора» прошли по самой длинной лестнице в стране и подняли флаг на Торгашинском хребте. Белые, синие и красные плакаты в руках ванкорцев сначала превратились в «живой» государственный флаг, а затем в слово «Россия».

Нефтяники «Верхнечонскнефтегаза» организовали благотворительную акцию «День донора», которая впервые прошла в 1 000 км от «большой земли» – на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Сотня добровольцев пополнила базу потенциальных доноров для людей с тяжелыми заболеваниями крови или нарушениями иммунной системы.

Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» организовали для детей и активистов Движения первых интеллектуальную игру «Мы - дети твои, Россия!». В Корпоративном музее предприятия прошла познавательная викторина об искусстве геральдики, истории флага и гимна Российской Федерации. Школьники узнали о традициях и праздниках, объединяющих все многообразие культуры народов России.

По центральным улицам Ханты-Мансийска с российским триколором прошли работники «Конданефти» с детьми. «День России – это еще один повод вспомнить, что мы живем в великой стране, должны знать ее историю, гордиться флагом Родины и передавать детям память поколений», – поделились своими впечатлениями сотрудники предприятия.

В Бузулуке и Тюмени состоялись массовые велопробеги, приуроченные к празднованию. Велопробег в Бузулуке стартовал после торжественной церемонии поднятия государственного флага перед центральным офисом «Оренбургнефти». Затем 15-метровый флаг России нефтяники развернули на реке Самара.

«Харампурнефтегаз» также выступил одним из организаторов велофестиваля в Тюмени. На старте к участникам присоединились юные спортсмены и городские жители. Сотрудники «Тюменнефтегаза» вместе с семьями устроили 40-километровый велопробег в Гагаринском парке Тюмени.

Работники «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» вручили подарки труженикам тыла, ветеранам труда, почетным жителям Мирнинского и Ленского районов Якутии. По традиции волонтеры оказали помощь по дому, вручили подарки ветеранам и почетным жителям Ботуобуйинского и Садынского национальных эвенкийских наслегов.

Эковолонтеры «РН-Уватнефтегаза» высадили более 30 тыс. саженцев сосны на площади свыше 10 га в Тюменской области. Рязанская нефтеперерабатывающая компания также активно отметила День России – совместной утренней зарядкой, в которой приняли участие работники всех возрастов и должностей. Площадь перед зданием заводоуправления на некоторое время превратилась в спортивную площадку.

Ангарский завод полимеров провел среди нефтяников тематическую викторину на знание интересных фактов о России, организовал патриотическую акцию «Российский триколор» и соревнования в легкоатлетических дисциплинах – прыжках в длину, толкании ядра, эстафете и кроссе.

Накануне Дня России сотрудники Сызранского НПЗ высадили клумбу в цветах российского флага у центральной лаборатории предприятия. В заводской столовой работников угощали блюдами русской кухни, а в корпоративном музее провели для школьников патриотический урок и творческий мастер-класс.

На Ачинском НПЗ ко Дню России подвели итоги программы «Школа – колледж/вуз – предприятие». Лучшие студенты подшефного Ачинского техникума нефти и газа получили корпоративные стипендии. 28 школьников зачислены в ученики 9-го «Роснефть-класса» в Ачинске. Десятиклассникам, которые в течение года проходили профессиональную подготовку, вручили свидетельства о присвоении квалификации «Оператор технологических установок 2-го разряда» и «Лаборант химического анализа 3-го разряда». Торжественная акция, символизирующая преемственность поколений в профессиональной подготовке молодежи, завершилась ярким патриотическим флешмобом «Вместе мы большая сила, вместе мы - страна Россия!».

В регионах присутствия Компании волонтеры провели фотоконкурсы: «Моя Родина – Россия» на Саратовском НПЗ и «Природа Оренбуржья» среди сотрудников «Оренбургнефти». Лучшие фотоработы украсили выставку в парке «Нефтяников» в Бузулуке. Для участников проекта также был организован мастер-класс по уличной фотосъемке в Национальном парке «Бузулукский бор» и познавательная экскурсия по экотропе «Царица-Сосна».

Нефтяники «Самотлорнефтегаза» организовали патриотическую акцию «День России в национальном костюме». На предприятии трудятся сотрудники более 20 различных национальностей, каждая из которых имеет неповторимую культуру и язык. В национальных костюмах активисты прочли строки гимна России.

«Роснефть» вносит вклад в сохранение уникальной культуры и традиций народов России. Праздничные акции объединили поколения нефтяников в разных городах, стали символом единства, силы и неделимости народов нашей страны.

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