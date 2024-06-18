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Жажда скорости в Siyam World: первый картинг на Мальдивах

На Мальдивах состоялось открытие первой картинг трассы

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Sun Siyam Resorts Digital and Creative Department

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Приготовьтесь к захватывающему путешествию в Siyam world, который объявил торжественное открытие первой в истории картинг трассы на Мальдивах, Speed Racers Circuit площадью 205 м², с большим количеством крутых поворотов и головокружительными впечатлениями.

Остров Siyam World известен тем, что ломает все стереотипы привычных и традиционных мальдивских каникул, предлагая все больше и больше фантастических приключений.

Современная трасса для электрокартинга Speed Racers Circuit, которая полностью оборудована 18 элегантными электрическими картами.

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Sun Siyam Resorts Digital and Creative Department

Трасса площадью 205 м² с захватывающими поворотами создана для того, чтобы разжечь вашего внутреннего гонщика и высвободить внутри себя адреналинового наркомана! Гонщики носятся по песчаной трассе тропического бездорожья со скоростью до 35 км/ч.

А когда гонка окончена, вечеринка только начинается! Здесь есть полностью оборудованный бар — идеальный пит-стоп, чтобы дозаправиться и отпраздновать победу с друзьями и коллегами-гонщиками. В конце концов, каждая великая гонка заслуживает эпической вечеринки!

Отель разработал 4 разных пакета со специальными условиями, которыми могут воспользоваться не только взрослые, но и дети от 12 лет с любым уровнем подготовки.

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Sun Siyam Resorts Digital and Creative Department

«Siyam World — это новое определение того, что значит отдых на Мальдивах», — прокомментировала Сара Сиям, директор по маркетингу сети Sun Siyam Resorts. «Мы не просто предлагаем отдых и традиционные услуги мальдивского острова, мы стремимся доставить восхитительные приключения. Наша новая трасса для картинга — это только начало серии захватывающих и веселых приключений, которые отличают Siyam World от остальных».

Пришло время пристегнуться, держаться крепче и испытать острые ощущения на всю жизнь на картинговом треке Siyam World.

Электрические картинги экологичны и идеально подходят для здоровых соревнований среди семьи и друзей.

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