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Фонд «Росконгресс» и Африканский совет по туризму подписали меморандум о взаимопонимании

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Директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и исполнительный председатель Африканского совета по туризму Д-р Катберт Симфиве Нкубе подписали документ о стратегическом партнерстве в сфере российско-африканского делового, коммерческого и рекреационного туризма.

Торжественная церемония состоялась 12 июня на полях Российского туристического форума «Путешествуй!» — якорного мероприятия в сфере туризма и гостеприимства, которое продлится на территории ВДНХ до 16 июня.

«У России и стран Африки прекрасные перспективы для развития туристических связей, на континенте активно развивается рекреационная отрасль, произошел колоссальный рывок в развитии инфраструктуры. Если до ранее популярных европейских стран теперь добираться сложно, дорого и долго, то Африка несомненно стала ближе. Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании между нашими организациями направлен на развитие этого потенциала», — отметил в ходе подписания Меморандума директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Подписанный документ подразумевает сотрудничество в продвижении устойчивого туризма и инвестиционных возможностей в Африке и России, повышение узнаваемости и привлекательности Африки и России как ведущих направлений туризма и инвестиций в мире, а также обмен ресурсами и опытом в сферах взаимного интереса, таких как маркетинговые стратегии, стимулирование инвестиций и отраслевое развитие.

Сотрудничество между двумя сторонами нацелено также на привлечение в Африку и Россию международных туристических организаций, министров по туризму и ведущих туристических компаний, оперирующих на рынках внутреннего и международного туризма.

Интерес к Африке со стороны российских туристов в последние годы растет — в 2023 году их количество увеличилось на 30%, лидирующим направлением стала ЮАР. По статистике туроператоров, в прошлом году востребованными странами были Кения, Танзания, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Мадагаскар.

При этом в одной поездке туристы стараются комбинировать несколько стран, а средняя продолжительность тура составляет 10 дней. Этого времени хватает для посещения сафари, национальных парков и заповедников. Эксперты отмечают потенциал туров в Сенегал и Сьерра-Леоне, кроме того, заметен интерес путешественников к Гамбии, которая в одностороннем порядке ввела безвизовый режим на 90 дней для россиян. Сейчас африканские страны очень востребованы еще и потому, что лететь ближе и дешевле, чем в страны Европы и Северной Америки.

«Этот меморандум о взаимопонимании знаменует собой важную веху в нашем стремлении объединить Африку и Россию посредством туризма и инвестиций. Мы воодушевлены потенциалом этого партнерства в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и содействии культурному обмену. Вместе мы можем добиться значительного прогресса на наших континентах и внести свой вклад в глобальное экономическое развитие. Мы надеемся на плодотворное партнерство, которое принесет пользу нашим регионам и создаст прочную основу для будущего сотрудничества».

Африканский совет по туризму (AСТ) и российские коллеги создадут совместный комитет для обеспечения эффективной реализации целей Меморандума. Этот комитет сосредоточит свое внимание на создании прочной основы для постоянного сотрудничества, гарантируя, что партнерство принесет ощутимую выгоду обеим сторонам. Симфиве Катберт Нкубе добавил: «Это партнерство открывает путь к новой эре сотрудничества в сфере туризма между Африкой и Россией, стимулируя экономический рост, создание рабочих мест и культурный обмен. Работая вместе, мы сможем открыть новые возможности и создать более взаимосвязанный и процветающий мир».

АСТ является некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Эсватини, призванной выступать в роли стратегического партнера среди африканских стран в разработке, маркетинге и реализации туристических программ, удовлетворяющих растущие потребности местных отраслей и глобального рынка туризма. Миссия AСТ заключается в продвижении Африки как ведущего туристического направления в мире.

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