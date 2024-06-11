Комсомольский НПЗ одержал победу в краевом конкурсе социальной эффективности

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») удостоился Гран-при по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2023 год.

Придерживаясь принципов социальной ответственности «Роснефть» традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды на предприятиях и в регионах своего присутствия. Компания предоставляет сотрудникам дополнительную социальную защиту, оказывает содействие профессиональному росту, а также способствует социально-экономическому развитию регионов.

Нефтеперерабатывающий завод одержал победу в трех номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях», «За развитие социального партнерства» и «За лучшие условия труда работникам в организациях производственной сферы».

Высокие результаты стали возможными благодаря последовательной реализации комплекса мер, направленных на заботу о сотрудниках, их семьях и ветеранах отрасли. Все сотрудники КНПЗ имеют широкий социальный пакет: получают лечение в рамках программ добровольного медицинского страхования, путёвки в российские здравницы для себя и своих детей и другое. Сотрудникам, имеющим троих и более детей, ежегодно предоставляется материальную помощь.

Также работникам КНПЗ доступна корпоративная программа ипотечного кредитования, компенсация найма жилья. Дополнительные программы действуют для молодых специалистов. Для заводчан, выходящих на заслуженный отдых, доступна корпоративная пенсия. Предприятие поддерживает занятия спортом и здоровый образ жизни своих сотрудников.

На заводе действуют эффективные программы профессионального и личностного развития персонала, адаптационные курсы для молодых специалистов и программа наставничества. Кроме этого, КНПЗ встроен в корпоративную систему непрерывного образования «Школа – колледж/вуз – предприятие».

Компания внедряет инновационные технологии охраны труда, совершенствует систему индивидуальной ответственности и контроля соблюдения требований безопасного производства работ.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно, начиная с 2000 года. Его целью является привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа. Это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.