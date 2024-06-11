На Куюмбинском месторождении завершилась навигационная кампания

По итогам весенне-летней навигации на Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение доставлено 11 тыс. тонн грузов. За короткий навигационный период речным транспортом завезено все необходимое для масштабного капитального строительства и обеспечения стабильной производственной деятельности.

Куюмбинское месторождение находится в Эвенкийском районе Красноярского края, его разработку ведет предприятие «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Маршрут проходит по реке Подкаменная Тунгуска — одной из самых сложных по судоходным условиям реке в России. Уровень воды, приемлемый для судоходства, держится на реке в период паводка не более двух недель. За это время баржам нужно успеть пройти более 700 км от устья реки до производственного участка.

Самый объемный груз — металлоконструкции и трубная продукция для бурения. В остальной номенклатуре: дизельное топливо, химическая продукция, песок, цемент, железобетонные изделия, кабельная продукция и другие грузы.

На Куюмбинском месторождении продолжается освоение первого пускового комплекса ‑ выделенного участка с наиболее изученными запасами. Также ведется опытно-промышленная разработка Терско-Камовского лицензионного участка, которое предполагает бурение эксплуатационных и разведочных скважин совместно с запуском магистрального трубопровода протяженностью 58 км.

Доставка грузов по воде — один из наиболее экономически выгодных вариантов в условиях Севера. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является заказчиком и потребителем продукции нескольких красноярских предприятий по производству железобетонных и металлических конструкций, цемента и других строительных материалов. Завоз осуществляется силами регионального перевозчика — «Енисейского речного пароходства».

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» — совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (оператор) и ПАО «Газпром нефть» — осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на пяти лицензионных участках общей площадью более 18 тыс. км2 в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

Благодаря применению высокоэффективных методов геологоразведки, бурения и испытания скважин «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов углеводородного сырья.