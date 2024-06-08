Савва Новиков стал победителем велогонки «Золото Ладоги»

Российский велосипедист Савва Новиков выиграл международную многодневную велогонку «Золото Ладоги», которая в этом году была включена в программу Спортивных игр Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Заключительный скоростной этап гонки прошел на Гребном канале в Санкт-Петербурге и завершился победой Сергея Ростовцева из Тульской области. Второе место занял его партнер по команде Савва Новиков, который благодаря этому занял первое место в генеральной классификации. Также Новиков выиграл зачет лучших финишеров.

Вторым в генеральной классификации стал российский велосипедист Мамыр Сташ, выступающий за команду «Минск». Третье место занял Никита Шульченко из команды Astero Falcon Volga Union.

Организаторами велогонки выступили Федерация велосипедного спорта России и фонд «Росконгресс» при поддержке Центра спортивной подготовки сборных России.

«Гонка «Золото Ладоги» остается приоритетной для Федерации велосипедного спорта России, — сказал президент федерации, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов. — У нее звучное название, которое имеет все предпосылки стать настоящим брендом. Она связана с летним сезоном, а теперь и с Петербургским международным экономическим форумом. Я чувствую, что у нее есть будущее, поэтому ей надо заниматься, чтобы как можно больше иностранных команд в ней участвовало. Проблемный вопрос — это перекрытие дорог. Все должно быть согласно регламенту, хотя он, возможно, и не совершенен. Нам важно приучить регионы к велоспорту. Санкт-Петербург — это центр силы нашего вида спорта. Ленинградская область — это уже подзабытая история, а для Карелии это вообще новый вид спорта. Самое главное, чтобы руководители на местах понимали, что эта гонка поможет повысить привлекательность регионов. Мы показываем не только гонку, а все вокруг — природу, историю и экономику. Надо идти навстречу».

В составах разных команд в гонке участвовали велосипедисты России, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

«АвтоВАЗ» предоставила автомобили LADA Vesta SW Cross NG и LADA Niva Travel для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам. Все участники были застрахованы ООО СК «Сбербанк страхование». Партнером по экипировке для велогонки стал российский бренд VTR.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединила более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр — спортивная платформа фонда «Росконгресс» — «РК-Спорт».

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