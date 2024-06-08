Гости площадки «ВиноГрад» выбрали лучшие вина ПМЭФ-2024

Награждение победителей голосования премии зрительских симпатий прошло 7 июня в рамках работы тематической площадки «ВиноГрад», посвященной успехам российского

виноделия.

По сложившейся традиции гости Петербургского международного экономического форума смогли познакомиться с лучшими российскими винами в рамках работы уличной зоны тематической площадки «ВиноГрад», обширной дегустационной программе свои образцы представили 25 ведущих винодельческих хозяйств.

В 2024 году участники форума впервые смогли не только продегустировать вина, но и проголосовать за наиболее понравившиеся из них в каждой из трех категорий: «Игристое ПМЭФ-2024», «Тихое белое ПМЭФ-2024», «Тихое красное ПМЭФ-2024». Всего в он-лайн голосовании принял участие 1531 посетитель «ВиноГрада».



С приветственной речью на торжественной церемонии награждения победителей к собравшимся обратился первый заместитель директора фонда «Росконгресс» Андрей Реут, также объявивший результаты конкурса.

«В рамках работы «ВиноГрада» мы смогли провести действительно уникальное голосование: лучшие российские вина оценивали не винные критики и профессиональные дегустаторы, а участники форма. Результаты голосования неожиданные, но честные, и главное, — они показывают подлинное восприятие вина целевой аудиторией. Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных. Я искренне благодарен всем, кто помогал нам работе площадки и прежде всего Россельхозбанку, партнеру, без поддержки которого наша работа была бы невозможной», — сказал Андрей Реут.

Победителями голосования стали следующие вина:

— В категории «Игристое на ПМЭФ 2024» — «Пушистое», 2022. Кокур. Совместный проект Hills&rocks и Рем Акчурин ( 636 голосов)

— В категории «Тихое белое НА ПМЭФ-2024» — Viognier de Gaï-Kodzor 2023, хозяйство «Виноградники Гайзора» (151 голос)

— В категории «Тихое красное НА ПМЭФ-2024» — Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor 2022, хозяйство «Виноградники Гай-Кодзора» (145 голосов).

Призом в каждой категории стал сертификат фонда «Росконресс», предоставляющий возможность организации собственного делового мероприятия на Третьем Винодельческом

форуме, который пройдет в ноябре.

Также победителей голосования поздравила Ольга Сивкова, заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Россельхозбанка, поблагодарившая всех, кто принял участие в голосовании.

«Участие в работе тематической площадки является для нас еще одним важным шагом, на пути продвижения отрасли, в которую РСХБ инвестирует. «ВиноГрад» в очередной раз стал центром притяжения для виноделов, инвесторов и всех тех, кто интересуется отечественным вином», — сказала Сивкова.



Поздравил победителей и Генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Станислав Кондов. Он поблагодарил фонд «Росконгресс» за долгое и плодотворное сотрудничество и пригласил участников ПМЭФ-2024 на третий Российский Винодельческий Форум, площадкой которого вновь станет Radisson Collection Hotel.