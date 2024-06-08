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Пресс-релиз

Роль традиций в устойчивом развитии общества обсудили на ПМЭФ-2024

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Виталий Белоусов/РИА Новости

7 июня Социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» в рамках деловой программы ПМЭФ-2024 провел сессию «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития».

Участники мероприятия обсудили современные социальные, экономические, демографические и духовные вызовы, которые диктуют необходимость объединения возможностей всех общественных институтов для достижения эффективных результатов в сохранении традиционных основ семьи.

Выступавшие спикеры отметили, что партнерство государства, бизнеса и НКО позволит качественно реализовать программы поддержки семей, учитывая потребности и особенности конечных получателей социальных услуг.

Были затронуты актуальные вопросы региональных практик социальной поддержки семей, долгосрочных социальных просемейных проектов, роль НКО и социально ответственного бизнеса в развитии института семьи, особенности разработки и реализации программ по поддержке семей.

Сессию модерировал исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. На сессии выступили настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» Игумения София (Силина), генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, глава Тамбовской области Максим Егоров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова, заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«У нас по-настоящему социальное государство. Работа в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства идет глубокая и продолжительная. Президент объявил «Год семьи», 29 февраля стартовал нацпроект. Сейчас пришло время сфокусироваться на семье, консолидировать внутренние и общественные усилия», — отметил директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

«В основе нашей работы лежит семья. Я убеждена, что семья является основой государства. В своей работе мы ежедневно сталкиваемся с ребятами, которые сейчас защищают Родину, они говорят, что защищают свою семью, и мы понимаем, насколько важна для них семья. Наши мероприятия направлены на поддержку, в том числе, их родственников. Наши психологи работают не только с самими ветеранами, но и с их близкими, с членами их семей. Нам важно сохранить эти семьи. Мы дали старт проекту «Моя семья, моя победа». За год работы мы смогли реализовать 25 тыс. проектов патриотической направленности. Полмиллиона детей из семей участников СВО были привлечены к этому», — подчеркнула председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Партнером программы является «ВКонтакте» — основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Генеральный медиапартнер — «Газпром-медиа Холдинг».

Информационная поддержка мероприятия — Медиахолдинг Independent Media.

Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — фонд «Росконгресс».

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