В Санкт-Петербурге состоялась первая встреча министров транспорта стран БРИКС

Мероприятие состоялось 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума-2024.

Главными темами встречи стали развитие транспортной отрасли стран БРИКС и содействие отраслевому сотрудничеству в рамках объединения, а также будущее транспортной отрасли в цифровую эпоху.

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. Он отметил, что очное проведение мероприятия является подтверждением востребованности транспортного сотрудничества в БРИКС и значительного потенциала для дальнейшего развития.

«Вектор нашего движения, как и стратегическое партнерство наших стран, основаны на приверженности многосторонности и суверенному равенству стран БРИКС, что также отражено в девизе нашего председательства: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, — сказал глава Минтранса России. — Отрасль, которую мы с вами представляем, сегодня находится в непростых условиях, учитывая последствия пандемии COVID-19 и текущую геополитическую обстановку. Очевидно, что нам просто необходим диалог транспортных ведомств для обмена передовой практикой и опытом, обеспечения технического сотрудничества, наращивания потенциала в транспортном секторе и развития совместных проектов стран БРИКС».

Министр подробно рассказал коллегам о транспортной системе России, подчеркнув, что вектор развития российского транспорта на годы вперед определяет Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, а также ряд национальных отраслевых программ.

Обсуждалось сотрудничество в области воздушного транспорта со странами БРИКС.

«Отмечается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в страны БРИКС в 2023 году. Тренд на расширение авиационного сообщения сохраняется и в текущем году. Развивается нормативная правовая база в области авиаперевозок, в частности, в прошлом году заключено соглашение о воздушном сообщении с Эфиопией. Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживании сотрудничества в области воздушного транспорта», — сказал министр.



Говоря о развитии железнодорожного транспорта, Роман Старовойт заявил, что Российская Федерация обладает значительным транзитным потенциалом и является связующим звеном в международных транспортных коридорах «Восток-Запад» и «Север-Юг».

В условиях повышенного спроса на грузоперевозки в восточном направлении акцент делается на развитие инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали и Байкало-Амурской магистрали, пропускная способность которых в 2023 году достигла 173 млн тонн. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача о дальнейшем развитии Восточного полигона до 210 млн тонн в 2030 году и до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

Объем железнодорожных перевозок со странами БРИКС по итогам 4 месяцев 2024 года составил 96 млн тонн, что на 4,5% выше аналогичного периода прошлого года. Это с учетом использования, в том числе, морского транспорта.

«С учетом географического расположения наших стран морской транспорт является для нас основой инфраструктуры международной экономики, ведь 90 % мировой торговли осуществляется именно морским путем. Модернизация инфраструктуры портов для увеличения их мощностей, а следовательно, и объема грузоперевозок является одной из основных задач. На сегодняшний день, развитие Северного морского пути является стратегическим вопросом для нашей страны», — сообщил министр транспорта.



В 2023 году по СМП было перевезено более 36 млн тонн грузов, что стало рекордом за все время эксплуатации маршрута. Ледокольный флот России в составе 41 судна обеспечивает бесперебойную работу Северного морского пути — самой короткой магистрали между Европой и Дальним Востоком.

Поднимался вопрос развития автомобильного транспорта, который обеспечивает внешнеэкономические связи и способствует интеграции России в мировую экономическую систему. Модернизация сети автодорог вносит существенный вклад в повышение транспортной доступности территорий и мобильности населения.

Роман Старовойт затронул тему цифровой трансформации транспортной отрасли.

«В России внедряются и используются современные интеллектуальные транспортные системы, задача которых повысить эффективность существующей транспортной инфраструктуры, сократить среднее время в пути, увеличить среднюю скорость движения, снизить воздействие на экологию, обеспечить расширение экспортных и транзитных

возможностей», — сказал он.

Транспортной стратегией Российской Федерации предусмотрено, что к 2035 году доля перевозочных документов, оформленных в электронном виде, достигнет 100%.

Планируется увеличение скорости мультимодальной перевозки в 4 раза за счет цифровизации планирования и управления грузовыми и пассажирскими потоками и связанного документооборота.

Реализуются проекты по безопасности беспилотной авиации, беспилотному судовождению, а также разработке и внедрению отечественного программного обеспечения для бесперебойной работы транспортной отрасли.

Ведется создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы, задача которой — комплексная цифровизация процессов грузоперевозок всеми видами транспорта, включая сопряжение с аналогичными иностранными государственными платформами.

Роман Старовойт подчеркнул, что Россия выступает за наращивание транспортного взаимодействия в рамках БРИКС, которое будет способствовать социально-экономическому развитию наших стран.

По итогам встречи участники приняли Декларацию министров транспорта БРИКС. В ней определены ключевые направления сотрудничества: транспортная связуемость и цепочки поставок, инновации и цифровизация, городская мобильность и экология.

Министры транспорта стран БРИКС рассказали о национальном опыте реализации проектов, касающихся положений Декларации, полностью поддержали значимость развития международных транспортных коридоров, важность укрепления торговых, экономических и культурных связей между нашими странами.

Оператор мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — фонд «Росконгресс».