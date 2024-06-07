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Пресс-релиз

В Константиновском дворце состоялись российско-зимбабвийские переговоры

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Константиновском дворце переговоры с резидентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.

В.Путин: «Уважаемый господин президент! Очень рад вас видеть в России.Мы с Вами встречались здесь же, в Петербурге, на саммите Россия – Африка, и мы очень ценим, что Вы уделяете личное внимание развитию наших межгосударственных связей. Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно еще – в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость – и сейчас продолжают развиваться активно. Приятно было отметить, что у нас в несколько раз увеличился торговый оборот за прошлый год, но, конечно, мы должны в этом отношении еще как следует поработать, с тем чтобы диверсифицировать наши связи.

У нас сложились очень хорошие отношения в гуманитарной сфере, в сфере образования: 400 молодых людей из вашей страны обучаются в России, и мы постоянно увеличиваем эту квоту. Благодарен Вам за то, что мы активно работаем совместно и на международной арене. Наши, как в таких случаях говорят, позиции очень близки или даже совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня. Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений.

Мы договорились, что будем развивать с обеих сторон наше взаимодействие. Создали и новые форматы, в частности, формат встреч и консультаций на уровне министров иностранных дел. В этом году намерены провести это мероприятие в Сочи осенью текущего года. Надеемся, что и ваш представитель тоже примет в этом участие. Уважаемый господин президент, добро пожаловать!»

Э.Мнангагва (как переведено): «Большое спасибо, ваше превосходительство. Хочу от имени народа Зимбабве выразить глубочайшую признательность вам лично. Я очень рад, что Вы нашли возможность принять меня. Это для меня прекрасная возможность, я с нетерпением ее ждал, потому что Зимбабве и Российская Федерация демонстрируют прекрасные отношения, и чрезвычайно важно расширять наше взаимодействие.

Общие вызовы у нас… Юг Африки вообще рассматривается как антизападный регион, и я польщен тем, что Вы направили [мне] приглашение посетить ваш форум. Для меня это возможность поделиться теми вызовами, с которыми мы сталкиваемся на национальном уровне и на международном уровне также с точки зрения взаимодействия с западными странами. Кроме того, это возможность консолидировать и выявить те направления, где мы можем расширить сотрудничество между нашими странами и сделать это сотрудничество более всеобъемлющим. Не нужно отходить друг от друга, [у нас] есть действительно похожие точки зрения на международные вопросы.

Наши страны по большому счету – это изолированные зоны, именно поэтому нужно развивать всеобъемлющие отношения с Российской Федерацией. Заверяю вас, президента Российской Федерации, я намерен оказывать поддержку Вам лично от Зимбабве. Мы получили поддержку от вас в виде продовольствия в прошлом году, мы получили военную поддержку, поддержку в части безопасности. Это важные направления. Мы видим, что регион, несмотря на изоляцию, стремится к независимости.

При президенте Мугабе я был Премьер-министром. Отношения тогда развивались, мы больше склонялись к Востоку, но мы не сожалеем по этому поводу. Мы считаем, что таким образом мы заручились поддержкой и уважением людей. Мы очень рады, что находимся здесь. Мы хотим действительно добиться всеобъемлющего и консолидированного взаимодействия, и я уверен, что мы можем добиться очень многого и можем развивать это сотрудничество. Есть отличные возможности: Российская Федерация может принимать участие в развитии горнодобывающего сектора нашей страны, других направлений. Мы будем этому рады.

Запад ушел, поэтому они пытаются консолидировать свою силу в Замбии. Когда-то мы были частью одной страны, которая была разделена. Американцы консолидируют свои силы в этой стране с точки зрения безопасности, с точки зрения финансовой поддержки Замбии.

Но мы тем не менее как народ почувствовали стремление к независимости. Кроме того, мы независимы, потому что есть стремление к лидерству, стремление к освобождению благодаря вашей поддержке также. Это был исторический этап.

Итак, господин президент, я рад находиться здесь. Для меня это возможность, и я уверен, что у нас будет возможность обсудить, какие отдельные направления поддержки существуют, где есть необходимость дополнительных усилий с точки зрения безопасности, с точки зрения продовольственной безопасности – это те направления, где требуется поддержка, например, автоматизация сельского хозяйства и так далее.

Мы приехали сюда, потому что западные страны в упадке. Они поддерживают наших соседей: Малави, Замбию. Тем не менее Зимбабве – это самая быстрорастущая экономика региона, несмотря на многомиллиардные вложения со стороны американцев [в другие страны]. Большое спасибо, господин президент, еще раз».

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