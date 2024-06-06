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В рамках «Росконгресс Урбан Хаб» состоялась дискуссия о финансировании

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Стенд Московской области на XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Московской области на XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Илья Питалев/РИА Новости

В рамках деловой программы платформы «Росконгресс Урбан Хаб» состоялась сессия «Сколько стоит будущее. Ставка решает все», посвященная вопросам финансирования рынка жилой недвижимости.

Модератором сессии выступил первый заместитель генерального директора ФСК «Регион» Роман Капинос. Спикерами выступили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, директор подразделения «Инфраструктурные облигации» АО «ДОМ.РФ» Александр Асаков, руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» ПАО Банк «ВТБ» Роман Антощенков, заместитель Председателя Правления ПАО АКБ «Абсолют Банк» Павел Трофимов и директор департамента девелопмента и инфраструктуры банка «МКБ» Кирилл Филиппенков. Также участие в дискуссии приняла директор по стратегическому развитию ПАО «ПИК-специализированный застройщик» Елена Степанова.

Спикеры обсудили важность развития инфраструктуры и предложили новые механизмы финансирования. Представители крупнейших банков страны отметили необходимость создания новых финансовых инструментов для поддержки инфраструктурных проектов, связанных с жилой недвижимостью.

В ходе дискуссии поднимались вопросы формирования и управления резервами. Участники поделились опытом управления рисками и предложили новые стратегии, направленные на повышение устойчивости финансовых учреждений в условиях рыночной неопределенности.

Также ведущие профессионалы рынка представили новые технологии и подходы, способствующие упрощению процессов финансирования и улучшению условий для заемщиков. Были озвучены кейсы успешных внедрений цифровых платформ в сфере ипотечного кредитования.

В завершении дискуссии спикеры заключили, что рынок жилой недвижимости находится в состоянии условного равновесия, но требует дальнейшего совершенствования и адаптации к новым вызовам.

Итоги мероприятия будут учтены при формировании новых стратегий и законодательных инициатив, направленных на развитие рынка жилой недвижимости. Все участники выразили уверенность в необходимости продолжения подобных встреч для поддержания диалога и совместного поиска решений в условиях динамично меняющейся экономической среды.
Urban Hub — проект фонда Росконгресс, международная дискуссионная платформа, посвященная развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Международное партнерство основано на принципах Целей устойчивого развития (ЦУР) и Новой программы развития городов ООН, призвано стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики. Открытие платформы состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

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