Новак принял участие в запуске Белопорожских ГЭС в Карелии

На площадке ПМЭФ заместитель председателя правительства Александр Новак принял участие в церемонии запуска Белопорожских ГЭС в Республике Карелия, проект строительства которых реализован ПСБ совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также партнерами из Китая и Ближнего Востока.

В церемонии, соединившей две площадки — форум и станции, также приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, генеральный директор Департамента суверенного кредитования Нового банка развития Сурков Юрий.

Белопорожские ГЭС получили статус квалифицированного генерирующего объекта – станции осуществляют производство электричества и функционируют исключительно на основе использования возобновляемого источника энергии. Общая установленная мощность двух малых гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии превышает 230 млн кВт.ч. Белопорожские ГЭС уже осуществляют поставки электроэнергии в рамках договоров поставки мощности (ДПМ).

Строительство и запуск Белопорожских ГЭС имеют важное значение для международного сотрудничества РФ и партнеров по объединению БРИКС. Белопорожские ГЭС стали первым проектом Нового банка развития БРИКС на территории России.

«Ввод в эксплуатацию Белопорожских ГЭС будет способствовать повышению надежности электроснабжения граждан и предприятий, позволит снизить дефицит мощности. Проект окажет положительное влияние на экономику – обеспечит значительные налоговые поступления как в местный, так и в федеральный бюджет, а также современные рабочие места», - подчеркнул Александр Новак.

«Запуск Белопорожских малых ГЭС имеет огромное значение не только для Карелии и северо-запада нашей страны, но и для всей энергосистемы России, так как производимая электроэнергия будет поставляться на оптовый внутренний рынок. Вдвойне важно, что для реализации проекта была выстроена эффективная система производственной кооперации, включающая в себя оказание мер государственной поддержки, привлечение банковских инструментов, а также сотрудничество с крупнейшими российскими производителями электрогенераторов, турбин и оборудования для гидроэлектростанций», – отметил Петр Фрадков.

«Запуск Белопорожских ГЭС – успешный результат проекта по строительству первого крупного объекта генерации в Республике Карелия за последние 30 лет. Это пример успешного взаимодействия РФПИ, ПСБ, а также наших партнеров из Китая и ближневосточных стран, направленного на развитие российской энергетической инфраструктуры с применением инновационных технологий. Важно, что ГЭС являются объектом «зеленой» генерации: использование возобновляемых источников энергии позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду. Среди других преимуществ проекта также высокая степень локализации. Более 70 процентов основного оборудования ГЭС, включая турбины и электрогенераторы, ключевые детали и компоненты, произведено российскими предприятиями», - сказал Кирилл Дмитриев.