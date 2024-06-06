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Молодежный хор Исаакиевского собора выступит в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Молодежный хор Исаакиевского собора выступит в рамках Фестиваля культуры «Петербургские сезоны». 7 июня на Дворцовой площади состоится концерт для жителей и гостей города, участников ПМЭФ. 8 июня выступление пройдет на площадке форума в КВЦ «Экспофорум».

В программу войдут произведения российских и зарубежных духовных и светских композиторов, в том числе епископа Русской православной церкви, митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), епископа Украинской православной церкви, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), монахини Иулиании (Денисовой), Владислава Панченко и Алексея Туренкова.

Вход на концерт на Дворцовой площади свободный. Доступ в КВЦ «Экспофорум» - по бейджам участника форума.

Молодежный хор Исаакиевского собора был создан 14 октября 2021 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Идея создания хора принадлежит ключарю Исаакиевского собора протоиерею Роману Ковальскому. Художественный руководитель и дирижер – Лариса Христич.

Артистами хора являются юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Коллектив регулярно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, ведет активную концертную деятельность, выступая на различных городских мероприятиях, хоровых фестивалях и конкурсах. Среди знаковых выступлений – концерт в честь 350-летия императора Петра Первого, концерт, посвященный творчеству русского композитора Н.А.Римского-Корсакова «Любовь не ищет своего...», участие в «Хоровых сезонах на Витебском».

В 2023 году коллектив стал лауреатом I степени на VIII Международном хоровом фестивале-конкурсе «Предчувствие Рождества Христова», а также на Всероссийском конкурсе инструментального и вокального исполнительства им. А.К.Лядова. В 2024 году он вошел в число победителей III Всероссийского открытого хорового фестиваля-конкурса «Радуга» им.И.В. Рогановой.

В богатый репертуар входят произведения различных направлений: духовная, классическая, народная и современная музыка.

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