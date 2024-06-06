Нацпроектстрой впервые представил три дивизиона на ПМЭФ-2024

Группа компаний «Нацпроектстрой» (НПС) впервые принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме в статусе генерального партнера и представляет три дивизиона в составе единой делегации во главе с генеральным директором Алексеем Крапивиным.

На стенде компании гости и участники мероприятия могут ознакомиться с крупнейшими уже реализованными и перспективными проектами дивизионов «Железные дороги», «Дороги и Мосты», «Энергетика и Порты». В уникальном видеотоннеле все желающие отправятся в путешествие по БАМу, увидят порт «Лавна» и новый мост через Волгу, смогут оценить надземную линию метро Ташкента и другие объекты.

Представители Нацпроектстроя примут участие в деловой программе ПМЭФ-2024. При поддержке компании 07 июня на площадке форума состоится сессия «Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста». Будет вестись онлайн трансляция.

Участники дискуссии расскажут о ключевых направлениях развития строительной отрасли, создании новых транспортных коридоров и конкуренции с международными конгломератами, обсудят вопросы финансирования инфраструктурного строительства.

Нацпроектстрой – крупнейший российский инфраструктурный холдинг, объединяющий компании, специализирующиеся на строительстве автодорожной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Каждая из строительных компаний является лидером в своем сегменте рынка.