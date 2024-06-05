Проблему эпидемии ожирения обсудили участники Российского фармацевтического форума на ПМЭФ

Проблему эпидемии ожирения обсудили участники экспертной дискуссии в рамках деловой программы Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» в стартовый день Петербургского международного экономического форума. Организатором Форума «Лекарственная безопасность» выступает Фонд Росконгресс, при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

В наши дни более миллиарда человек живут с ожирением, причем 159 миллионов – дети, и этот показатель непрерывно растет. Ситуация в России соответствует общемировым тенденциям: более 45 миллионов жителей нашей страны страдают ожирением; порядка 10% имеют выраженное ожирение и более 30% – избыточный вес и ожирение, причем количество людей с излишней массой тела увеличивается с каждым годом.

«Избыточная масса тела, и тем более ожирение, это не только и не столько эстетическая проблема, это, прежде всего, вопрос здоровья. Ожирение – колоссальная нагрузка на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Поэтому профилактика ожирения, нормализация массы тела является профилактикой множества неинфекционных заболеваний», - отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации; главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

Проблемы с лишним весом приводят к развитию опасных состояний и неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, которые являются главной причиной смертности в мире: инфаркта, инсульта, сахарного диабета, онкологии, снижения репродуктивной функции.

Ожирение и избыточный вес являются не только эстетической проблемой, но серьезным нарушением обмена веществ, причиной увеличения риска преждевременной смерти человека и реальной угрозой здоровью нации, что, в свою очередь, наносит экономический и социальный ущерб государству. Однако зачастую врачи не уделяют лечению ожирения должного внимания, рассматривая его не как отдельное заболевание, а только в комплексе с другими болезнями.

«Ожирение следует включить в перечень социально значимых заболеваний, так как оно является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире. Но для этого требуется решимость, межведомственное взаимодействие и системный толчок в решении данной проблемы: от профилактических мероприятий, направленных на создание системы ценностей бережливого и осознанного отношения к своему здоровью до изменения парадигмы отношения к проблеме избыточной массы тела и ожирения среди населения и медицинских специалистов», - подчеркнул Петр Родионов, заместитель председателя Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В рамках встречи эксперты обсудили, как изменить отношение к проблеме ожирения у врачебного сообщества, как популяризировать среди населения знания о здоровом образе жизни, профилактике ожирения и предотвращении набора избыточного веса, почему необходимо признать ожирение социально-значимым заболеванием, а также какие инновационные подходы к терапии ожирения существуют на сегодняшний день.