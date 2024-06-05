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Пресс-релиз

Церемония открытия платформы «Росконгресс Урбан Хаб» состоялась в рамках ПМЭФ-2024

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Торжественная церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб» состоялась 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

В церемонии приняли участие заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих, управляющий партнер по сегменту «Регионы» ГК «ФСК» Алексей Алмазов, руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, представитель ПАО «ПИК-специализированный застройщик» Елена Степанова, член совета директоров ПАО «ГК Самолет» Александр Прыгунков, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

«Площадка действует уже полтора года, и мы вместе с коллегами успешно запустили и развиваем ее. Это пространство для эффективного обмена идеями и опытом, способствующее внедрению инновационных решений в области строительства. Я надеюсь на дальнейшее развитие и плодотворную работу в будущем. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь еще более высоких результатов и продолжить вносить вклад в создание устойчивых и комфортных городов для нашей страны», — выступил с приветствием заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих.

Особое внимание было уделено обсуждению принципов развития города будущего, девелопмента и архитектуры. Эти темы рассматривались через призму коммуникаций B2G и B2B, что обеспечило всесторонний и глубокий анализ вопросов. Партнеры и организаторы мероприятия выразили свои ожидания относительно работы площадки, отметив важность подобных форумов для укрепления деловых связей и развития отрасли.

В завершении были обозначены перспективы дальнейшего сотрудничества, направленного на развитие инфраструктуры, повышение уровня комфорта и безопасности городской среды.

«Надеюсь, что в эти дни мы перестанем быть конкурентами и сосредоточимся на диалоге и сотрудничестве. Нам нужно больше общаться и вместе искать перспективные пути развития. Очень рад, что наша площадка стала международной, и в ближайшее время к нам присоединится делегация из Омана. Это отличный шанс для обмена передовым опытом и установления прочных деловых связей на мировом уровне», — подчеркнул управляющий партнер по сегменту «Регионы» ГК «ФСК» Алексей Алмазов.

Urban Hub – проект Фонда Росконгресс, международная дискуссионная платформа, посвященная развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Международное партнерство основано на принципах Целей устойчивого развития (ЦУР) и Новой программы развития городов ООН, призвано стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики. Открытие платформы состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

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