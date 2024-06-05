IVA Technologies и Росконгресс объявили о стратегическом партнерстве на ПМЭФ

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью соглашения является взаимная информационная, консультационная и экспертная поддержка и развитие проектов в области информационных технологий.

Основным вектором сотрудничества станет организация совместных конгрессных и выставочных мероприятий двустороннего и многостороннего характера, направленных на популяризацию проектов в сфере ИТ. Также стороны договорились об обмене информацией в целях расширения партнерской сети и укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев: «Одно из основных направлений деятельности Фонда Росконгресс – поддержка высокотехнологичных российских компаний, способных предложить продукты мирового уровня. Для этого в структуре Фонда даже создана специальная платформа – Территория инноваций, которая масштабно представлена на нынешнем ПМЭФ. Мы уверены в качестве и востребованности решений IVA Technologies и будем рады способствовать их продвижению как в России, так и на глобальном рынке».

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Это важный шаг для нас, который открывает новые перспективы развития и позволяет нам представить решения IVA Technologies на мероприятиях Фонда в России и за рубежом. Мы развиваемся и создаем лидерские решения для корпоративных коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности любого уровня сложности для бизнес-структур и государственных компаний, создавая единое информационное пространство. Я уверен, что наше сотрудничество с Фондом Росконгресс будет плодотворным».