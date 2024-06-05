Гастрономический ПМЭФ

Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума-2024 на территории КВЦ «Экспофорум» будут работать рестораны, зоны кофе-брейка и мобильные кафе, которые представят самое разнообразное меню и напитки.

Традиционно свои террасы откроет Дегустационная зона «Виноград». Партнеры площадки представят лучшие винные новинки. Каждый день форума программа будет начнется с 9 утра со знакомства с российскими винодельческими хозяйствами и в 11 утра плавно перейдет к дегустациям специально подобранных образцов. С 18 до 20 часов вечера вечерняя музыкальная программа из DJ-сетов станет хорошим завершением насыщенного дня работы на Форуме.

В Павильоне гастрономического шоу Дегустационной зоны «Виноград» 6 и 7 июня пройдет гастрономический перфоманс «Путешествие по России» от шеф-повара петербургского ресторана BourgeoisBohemians Артема Гребенщикова и режиссера проекта «Эффект Икс» Степана Пектеева.

В непосредственной близости от пространства «Виноград», в открытой зоне между входами G и H расположится аллея фудтраков с многообразным выбором быстрых блюд. В зоне парковок E и F будут работать мобильные кафе.

Выбор ресторанов на площадке Форума в этом году весьма разнообразен.

Ресторан FORUM, который расположился в конгресс-центре, порадует гостей авторской русской и европейской кухней.

Самый высокий ресторан ПМЭФ, расположенный на 7-м этаже Экспофорума, в этом году приготовил новую оригинальную ресторанную концепцию. В дни форума в формате гастрономических гастролей (pop-up) будут представлены региональные проекты известного ресторана «Магадан» Аркадия Новикова и Антона Пинского в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Основной акцент сделан на блюдах из региональных продуктов: донского осетра, судака, щуке, сома.

Дополнит гастрономический колорит Краснодарский край, который по традиции откроет двери Инвестиционного ресторана «Кубань». Он предложит гостям необычайно аппетитные блюда настоящей кубанской кухни. В основе – секретные старинные рецепты и свежайшие кубанские продукты.

Третий год подряд ждет гостей яркий и уютный ресторан национальной кухни Республики Башкортостан, расположенный между павильонами F и G. Визитная карточка ресторана – авторский национальный сет «Знакомство с башкирской кухней». Особенную атмосферу в ресторане создают артисты, исполняющие аутентичные номера, знакомящие с богатой культурой Республики.

На протяжении всех дней работы Форума будут работать кафе и зоны делового общения, в которых запланированы непрерывные кофе-брейки. Впервые на ПМЭФ австрийская компания «Бакальдрин Рус» совместно с партнерами-производителями – сетью пекарен «Хлебник» и ремесленным производством «Каравай-СВ» предложит участникам Форума свежую выпечку – традиционный французский багет, разнообразные хлеба в рамках организации питания. Встречать официальные делегации хлебом-солью будет царский каравай. «Каравай – это не просто вкусный хлеб, это символ гостеприимства, доброжелательности и дружбы. На международном форуме, где встречаются люди из разных стран, каравай может сыграть очень важную роль в установлении доверительных отношений», – рассказал Почетный консул Российской Федерации в Астене, член правления, Backaldrin International the Kornspitz Company GmbH.

Также для гостей ПМЭФ будут открыты три ресторана гостиницы Hilton Saint Petersburg ExpoForum (GRIL', PARC, The Light Bar) и ресторан отеля Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum.

По традиции в течение всего Форума на территории пресс-центра в павильоне H для представителей СМИ будут работать ресторан для СМИ с двухразовым горячим питанием и кафе для в формате непрерывного кофе-брейка (вход при предъявлении беджа СМИ).