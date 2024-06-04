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Ценности для будущего на ПМЭФ: проекты Фонда Росконгресс по созданию кадрового потенциала страны

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На ПМЭФ-2024 Фонд Росконгресс представит собственные молодежные, социальные и образовательные проекты, которые объединяются в экосистему «Потенциал страны». Экосистема включает как перспективные инициативы для поддержки молодежи, так и проекты по становлению инклюзивного общества.

Миссия Фонда: создать прочный фундамент для будущего России посредством целенаправленной и комплексной работы с молодежью – будущими управленцами, специалистами, учеными и лидерами – во всех регионах страны. Проекты Фонда способствуют созданию равных возможностей и реализации кадрового потенциала страны с учетом всех категорий населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, разного уровня образования, дохода, мотивации, способностей.

Все молодежные, социальные и образовательные проекты Фонда имеют практический характер и направлены на построение комфортного и конструктивного пространства доверия, где каждый может проявить себя, получить помощь и поддержку, найти единомышленников.

На стенде «Потенциал страны» ежедневно можно будет пообщаться со специалистами и экспертами проектов Фонда и его партнеров, обсудить вопросы совершенствования механизмов регулирования занятости населения, получения профильного образования, развития инклюзивной среды и трудоустройства людей с особыми потребностями, наставничества, профориентации и помощи школьникам, студентам, выпускникам вузов и людям с ОВЗ в выборе профессии и построении собственной карьерной траектории.

Впервые на ПМЭФ Фонд Росконгресс представит специальный проект «Потенциал страны. Карьера», где собраны кадровые возможности, программы и стажировки партнеров и компаний, принимающих участие в ПМЭФ. Чат-бот будет доступен как онлайн, так и на площадке Форума в формате тач-панелей: в конгресс-центре на 1 этаже напротив зоны «Территория российского дизайна»; на входе в павильон G; у интерактивной карты регионов России рядом с пресс-центром и на стенде «Потенциал страны» в пассаже, в зоне павильона G.

Сегодня в экосистему проектов «Потенциал страны» входят:

Социальный проект «Школьный друг», который помогает детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: способствует их адаптации и социализации, а также освоению программы школьного курса и подготовке к сдаче экзаменов.

Инклюзивный проект «РК-Навыки», который открывает новые перспективы для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Потенциал страны. Карьера» – виртуальное пространство, где представлены кадровые программы и решения от российских компаний для молодых специалистов и выпускников вузов без опыта работы, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«РК-Содружество» – проект по продвижению социальных, образовательных, деловых, культурных и других проектов и инициатив Фонда Росконгресс в странах СНГ.

«Карьерный проект Hunter's Day», направленный на решение проблем «кадрового голода» в регионах и привлечение молодых специалистов на местные предприятия. Цели проекта достигаются путем объединения усилий и сотрудничества региональных органов власти, НКО, работодателей и учебных заведений.

«ДримтиМ» – команда дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс и полноценный образовательный центр, где ежегодно проходят обучение и стажировку сотни студентов и выпускников вузов. В «Дримтим» реализуются специальные программы обучения и карьерного роста, разработаны эффективные и современные тренинги и база знаний в формате онлайн-курсов на собственной образовательной платформе «КЛЮЧ.ПРО».

Детский лагерь «ДримКэмп», в котором организаторы проводят тематические смены, организуют яркие события, конкурсы, мастер-классы и выставки, направленные на раскрытие творческого потенциала детей.

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