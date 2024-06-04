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Пресс-релиз

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Фонд Росконгресс на ПМЭФ расскажет про развитие российско-африканских отношений и о программе продвижения многосторонних форматов работы по Форуму Партнерства «Россия – Африка».

Среди проектов, организуемых в 2024 году: международная конференция «Глобальные вызовы продовольственной безопасности», которая состоится 3 – 4 октября 2024 года в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба. В деловой программе: панельные сессии, посвященные технологиям в сельском хозяйстве, транспорту и логистическим цепочкам для нужд агропромышленного комплекса, подготовке кадров для аграрного сектора, а также перспективам и рискам финансирования проектов в области сельского хозяйства и технологиям пищевых производств и организации систем школьного питания. Отдельное внимание будет уделено «Зеленому стандарту» для «чистых» сельскохозяйственных продуктов. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание «Системный подход к обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки».

«Конференция, которая состоится в октябре в Аддис-Абеба, поднимет актуальные вопросы соблюдения продовольственного суверенитета и угрозы его нарушения. Отдельное внимание будет уделено совместным проектам нашей страны с африканскими партнерами. Уверен, что сотрудничество России и Африки в продолжение мероприятий африканского трека, состоявшихся в России за последние пять лет, способствуют дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества с африканскими партнерами», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Также на площадке ПМЭФ будет презентована Первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка, которая состоится в ноябре 2024 года на площадке Университета «Сириус» федеральной территории «Сириус». Данный новый диалоговый формат будет собираться на регулярной основе в интервале между российско-африканскими саммитами. В программу включены круглые столы и панельные дискуссии по наиболее актуальным темам российско-африканской повестки. Отдельное тематическое направление будет посвящено обсуждению гуманитарного сотрудничества России с африканскими партнерами с акцентом на сотрудничество в сферах образования и здравоохранения.

Еще одним проектом, который будет представлен на стойке российско-африканского сотрудничества, станет Африканская энергетическая неделя. АЭН состоится с 4 по 8 ноября 2024 года в Международном конференц-центре Кейптауна. Мероприятие, стратегическим партнером которого выступает Фонд Росконгресс, пройдет под девизом «Инвестируйте в энергетику Африки». В этом году Форум вновь станет местом встречи президентов, министров и политиков африканских стран с региональными и иностранными инвесторами. Событие получит формат интерактивной мультиформатной выставки и делового мероприятия, которое объединит на одной площадке международных и африканских игроков в сфере энергетики.

Программа АЭН в этом году представляет собой динамичную палитру возможностей, подчеркивающую ключевую роль нефти и газа в энергетическом ландшафте Африки. Участников ждет глубокое погружение в инвестиционные перспективы и изучение высокодоходных предприятий и нормативно-правовой базы. Центральное место занимает целый ряд проектов – от инновационных инициатив в области возобновляемых источников энергии до стратегических проектов по разработке нефти, создавая фундамент для обсуждения подходов к устойчивому развитию не только Африканского континента, но и всей планеты.

6 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог Россия – Африка: содержательный и заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. ПМЭФ в очередной раз станет площадкой для сверки часов по перспективным проектам между российскими и африканскими партнерами, которые стороны реализуют в развитие второго Саммита Россия – Африка.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года.

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