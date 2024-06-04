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Фонд Инносоциум проведет социально ориентированные сессии в деловой программе ПМЭФ-2024

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Алексей Даничев/РИА Новости

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум в рамках деловой программы ПМЭФ-2024 проведет сессии и встречи социально-культурной и общественно значимой направленности, объединенные главной темой - «Экономика доверия. Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого будущего». Участие в дискуссиях примут депутаты Госдумы, члены правительства, руководители благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Состоится обсуждение социальных вопросов гуманитарной сферы на высшем экспертном уровне и выработка инструментов нематериальной мотивации совершенствования существующих экономических и социокультурных связей.

«Третий сектор особо чувствителен к инновациям и адекватной государственной поддержке. Обсуждение вопросов социального предпринимательства на крупнейшей дискуссионной площадке, которой является ПМЭФ, активно помогает применять в этой среде успешно зарекомендовавшие себя практики, формирует механизм трансфера технологий в социальной сфере, подсказывает направление в поиске финансовых ресурсов и в преодолении регуляторных трудностей в деятельности социально ориентированных НКО», - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

«Ежегодно Фонд президентских грантов обеспечивает поддержку более семи тысяч проектов некоммерческих организаций практически во всех сферах общественной жизни. Больше всего, конечно, по помощи людям, нуждающимся в особой заботе, оказавшимся в беде. В целом некоммерческий сектор способен предлагать решения, которые могут быть интересны и власти, и бизнесу. Поэтому хорошо, что лидерам этого сектора уже несколько лет представляется возможность участия в таких крупных форумах как ПМЭФ. Уверен, что и в этом году им будет, что рассказать и что показать», - подчеркнул генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Запланированы сессии «Ответственное отношение к домашним животным», «Жить и воспитываться в семье: практики профилактики сиротства. Опыт бизнеса и благотворителей».

Разработку ключевых и комплексных методик для оценки эффективности социальных проектов и программ некоммерческих организаций участники форума обсудят на панельной дискуссии «Калькулятор эффективности для НКО».

Состоится паблик-ток с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым.

На ПМЭФ-2024 пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

НКО на ПМЭФ-2024: результаты и планы на будущее - в заключительный день ПМЭФ состоится традиционный День НКО, который ежегодно совместно проводят Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум и Фонд президентских грантов. Руководители некоммерческих организаций обсудят роль третьего сектора в решении социально значимых вопросов.

На ПМЭФ-2023 количество спикеров, принявших участие в мероприятиях социокультурного направления Социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум, превысило 400 человек, а трансляции сессий социальной направленности увидели более 1,5 миллионов человек. По результатам предстоящего XXVII ПМЭФ Фонд Инносоциум ожидает превышения достигнутых в прошлом году показателей.

Партнером программы является «ВКонтакте» – основанная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Генеральный медиапартнер – «Газпром-медиа Холдинг». Информационная поддержка мероприятия – Медиахолдинг Independent Media.

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