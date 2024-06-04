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В рамках ПМЭФ-2024 пройдет серия концертов выдающихся джазовых артистов Москвы и Санкт-Петербурга

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В рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» с 5 по 8 июня в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге пройдет серия концертов выдающихся джазовых артистов Москвы и Санкт-Петербурга.

Откроет джазовые «Петербургские сезоны» 5 июня сам маэстро Игорь Бутман. Квинтет Игоря Бутмана – признанная во всем мире «торговая марка» российского джаза. Квартет Игоря Бутмана выступал на фестивалях в Германии, Франции, Италии, Финляндии, Болгарии и Турции, а также гастролировал в Израиле и Америке, где выступал в самых лучших джазовых клубах — Birdland, Smoke и Regattabar, а также принимал участие в прямом эфире NBC.

7 июня на сцену джаз-клуба выйдет уникальный ансамбль джазовых музыкантов двух столиц «Ленинградский Патефон». Репертуар коллектива – популярные кинохиты и эстрадные шлягеры прошлого века в авторских аранжировках. Солисты «Ленинградского Патефона» – блестящие джазовые исполнители из Москвы Анастасия Лютова и Сергей Архипов.

В заключительный день ПМЭФ, 8 июня, в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге – концерт непревзойденной Фантине, широкую известность которой принесло участие в телепроектах. Постоянная солистка Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, Фантине, в основном, исполняет джаз, однако не ограничивается одним жанром и смело экспериментирует с различными стилями музыки.

Помимо вечерних концертов, в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге запланирована ночная программа концертов со свободным входом. 5 июня – ансамбль известного джазового пианиста Андрея Зимовца, 7 июня – джазовый органный состав Sunny Side Quartet, 8 июня – проект латиноамериканской музыки Данила Прокопьева Latin Club Project.

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