ПМЭФ-2024 по показателям деловой активности превысил уровень 2019 года

Статистика показателей участия и интерес к форуму вышли на доковидный уровень, а динамика в целом говорит, что период восстановления деловой активности закончен. Форум как инструмент коммуникации востребован мировым деловым сообществом, и интерес к нему продолжает расти.

«Текущая динамика деловой активности Петербургского международного экономического форума полностью отражает те структурные и экономические изменения, которые произошли в России в результате консолидации и мобилизации усилий государственной власти, бизнеса и общества при серьезной поддержке научного сообщества. К настоящему моменту подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию. Султанат Оман принимает участие в ПМЭФ-2024 в почетном статусе страны-гостя. Беспрецедентный интерес со стороны иностранных партнеров и СМИ говорит о том, что российский рынок и в целом экономическая модель развития и укрепления России на фоне серьезных ограничений и давления со стороны коллективного Запада показала свою конкурентоспособность. Многонациональная и многокультурная, ценностно ориентированная Россия становится одним из центов роста формирующегося многополярного мира», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На Форуме будут широко представлены российские федеральные и региональные власти – вице-премьеры правительства и министры, руководители федеральных служб и агентств, главы субъектов Российской Федерации. В мероприятии примут участие высокопоставленные официальные лица союзных государств и партнеров России: Республики Беларусь, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Киргизской Республики, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Мьянмы, Кубы, Вьетнама и Республики Судан. В том числе подтвердили участие 50 иностранных министров, представляющих интересы стран Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, Арабского мира.

Ожидается участие руководства ведущих международных организаций и объединений: Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), Межгосударственного статистического комитета СНГ, Электроэнергетического Совета СНГ, Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Организации стран – экспортеров нефти, Постоянного Комитета Союзного государства, Латиноамериканской-карибской экономической системы, Черноморского банка торговли и развития, Евразийской экономической комиссии, Нового банка развития, Африканской ассоциации производителей алмазов.

Насыщенная деловая активность ПМЭФ традиционно поддерживается подписанием инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях. По предварительной оценке, на основе информации, полученной из открытых источников и от участников Форума, к подписанию планируется свыше 280 документов. Большинство подписываемых документов остаются инкогнито до подписания, таким образом сохраняя интригу. Тем не менее, с учетом роста деловой активности Форума, ожидаемое количество подписаний прогнозируется на уровне 1000 документов.

Среди подписантов соглашений: Минпромторг России, Минобрнауки России, Роспатент, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, «Алроса», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Татнефть», ПАО «Северсталь», «Русатом МеталлТех», ПАО «Камаз», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Вымпелком», АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Газпромбанк», АО «Почта Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Руформ» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), АО «Российский экспортный центр», АНО «Центр по внешней торговле», Российский экологический оператор, Университет Восточного Сараево (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), а также субъекты Российской Федерации, которые планируют заключить межрегиональные и международные соглашения.

Архитектура деловой программы ПМЭФ в этом году традиционно сформирована вокруг самых актуальных вопросов экономической повестки России и международного торгово-экономического сотрудничества в многополярном мире. Форум пройдет под девизом «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

Одним из ключевых мероприятий станет сессия открытия Форума с участием Премьер-министра Центральноафриканской Республики Феликса Молуа, первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, Вице-президента, Министра экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Делси Родригес, президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Русефф. Модератор сессии – журналист и экономический обозреватель Алексей Бобровский.

Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических направления: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».

За четыре дня работы Форума планируется проведение более чем 380 мероприятий деловой программы с участием свыше 1000 модераторов и спикеров.

Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ традиционно состоятся мероприятия: Молодежный экономический форум, Форум МСП, Форум Креативного Бизнеса стран БРИКС, форум «Лекарственная безопасность». Также пройдут сессии, посвященные председательству Российской Федерации в БРИКС и СНГ.

Запланировано также 12 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, ЕАЭС – АСЕАН, Африки, Латинской Америки.

В стартовый день Петербургского международного экономического форума, 5 июня, пройдут Российский форум малого и среднего предпринимательства и форум «Лекарственная безопасность», на которые подано более 3000 заявок. В финальный день работы ПМЭФ состоится Международный молодежный экономический форум, работу которого дополнит старт карьерного проекта Фонда Росконгресс «Потенциал страны. Карьера». На текущий момент уже получено более 7000 заявок на участие в Молодежном дне ПМЭФ.

Традиционно в рамках Петербургского международного экономического форума проходит фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», который объединит специальные события вечерней программы и мероприятия городской афиши Санкт-Петербурга. 4 июня фестиваль откроет концерт «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В период с 5 по 8 июня участников и гостей ПМЭФ готовы принять федеральные музеи, такие как Государственный Эрмитаж, Русский музей, знаменитые дворцы пригородов Санкт-Петербурга: Царское село, Петергоф, а площадки Мариинского и Александринского театров представят спектакли, знаменитые балеты и оперы.

В программу Спортивных игр ПМЭФ входит более 20 мероприятий по 18 видам спорта с участием спортсменов из 11 стран. В программу включены турниры с участием ведущих спортсменов по велоспорту, боксу, дзюдо и парусному спорту. Традиционный утренний забег по центру Санкт-Петербурга пройдет под девизом «Навстречу Играм дружбы».

В рамках выставочной спортивной программы будут представлены стенды Министерства спорта России, Российского футбольного союза, Игр дружбы, Федерации бокса России.

ПМЭФ-2024 будет активно освещаться российскими и зарубежными СМИ. К настоящему моменту зарегистрировались около 4500 журналистов. Заявки поступили из 52 стран (без учета России).

Форум вновь предоставит своим гостям уникальные возможности для международного продвижения: в качестве информационных партнеров уже подтвердили участие 24 средства массовой информации, в том числе и иностранные. 19 средств массовой информации организуют свои студии/стенды на площадке ПМЭФ.