Экспертная дискуссия «Еда как лекарство» включена в деловую программу форума «Лекарственная безопасность», который состоится 5 июня 2024 года, в стартовый день Петербургского международного экономического форума. Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

При всем многообразии и видимом изобилии современных продуктов вопрос доступности здорового питания остается вызовом глобального масштаба. По оценке ООН, более трех миллиардов людей не имеют доступа к здоровому рациону, более миллиарда страдают от ожирения – за последние 30 лет количество взрослых с таким диагнозом удвоилось, а заболеваемость среди детей выросла в четыре раза. Высокая себестоимость здоровой еды и недостаточная осведомленность людей о действительно полезных или вредных пищевых привычках существенно сдвигают фокус массового потребительского спроса в сторону продуктов, которые дают базовый запас энергии, но провоцируют дефицит по жизненно важным нутриентам и витаминам.

Модератором сессии выступит исполнительный директор, член совета директоров «ЭФКО» Сергей Иванов: «Мы много инвестируем в биотехнологии и клеточное питание, – пояснил он. – Это сложный и новый для нас рынок, но, пожалуй, самый вдохновляющий из всего, чем мы занимаемся, потому что дает надежду полностью переосмыслить наши представления о здоровье и то, насколько тесно оно связано с тем, что мы едим. А мечта, которую мы пытаемся реализовать через наши проекты, – помочь человеку беречь свое здоровье, а взрослым с 50 до 80 лет чувствовать себя так же, как чувствуют себя с 30 до 50».

По разным прогнозам, лечение избыточного веса и связанных с ним хронических неинфекционных заболеваний с 2010 по 2030 год обойдется миру более чем в 30 триллионов долларов. Компаниям – лидерам пищевой промышленности, научному сообществу и государству важно вместе формировать рынок здорового питания и объединить усилия в снижении распространения социально значимых болезней. Результатом такого взаимодействия должны быть механизмы, стимулирующие разработку инновационных продуктов, инструменты повышения экономической доступности сбалансированных рационов и контроля качества и безопасности еды всех ценовых категорий, а также программы, способствующие повышению грамотности населения в вопросах сбережения здоровья, формирования правильных пищевых привычек и увеличения потребительского спроса на полезную еду.

Участники дискуссии обсудят, как определяет здоровую еду и сбалансированное питание современная наука, какие инновации пищевой промышленности нацелены на обеспечение людей качественными, питательными и полезными продуктами, какие формы и методы взаимодействия государства, науки и бизнеса могут способствовать увеличению объема рынка полезного питания и обеспечению доступности здорового рациона, как популяризировать правильные пищевые привычки среди населения, как еда способна помочь человеку оставаться конкурентоспособным рядом с искусственным интеллектом, может ли здоровая еда стать помощником в повышении ресурсности человека и другие вопросы.