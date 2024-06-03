Вышел в свет официальный журнал ПМЭФ-2024

В преддверии Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал мероприятия. Издание распространяется на площадке ПМЭФ, рейсах «Аэрофлота» и РЖД – в поездах «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Электронная версия доступна на сайтах Форума и Фонда Росконгресс.

Центральный материал номера «Формирование новых точек роста – основа многополярного мира» повторяет главную тему Форума. Речь в статье идет о глобальных политических и экономических изменениях, а также о роли России в этих процессах. Особо подчеркивается растущее влияние блока БРИКС, который в 2024 году – в год председательства России – увеличился вдвое по количеству стран-участниц и, по сути, является сегодня единственным и безальтернативным кандидатом на роль переходной структуры к многополярному миру.

Отдельный материал посвящен Оману – стране-гостю ПМЭФ-2024, отношения с которым обещают самые большие перспективы.

Настоящим украшением журнала является эксклюзивное интервью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он рассуждает о христианском начале в экономике, отношении к богатству и меценатству, о православной корпоративной культуре.

Еще одно интервью номера о творческом поиске и современной музыке принадлежит рок-легенде Вячеславу Бутусову, чей концерт 7 июня на Дворцовой площади станет кульминационным событием фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны».

Читатели журнала также узнают о том, как реализуются новые национальные проекты, где в России построят города будущего, как чувствует себя крупнейшее предприятие российского автопрома и что нового в отечественной киноиндустрии.

Особое место отведено теме развития высоких технологий, в частности рассказу о новых задачах «Территории инноваций» – проекта Фонда Росконгресса в сфере науки, технологий и венчурных инвестиций. Не остались без внимания и другие тематические площадки Фонда Росконгресс на ПМЭФ. Среди них – пространство «Здоровое общество», «ВиноГрад», «Социальная платформа», «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор».

Традиционно большой раздел отведен Санкт-Петербургу как городу проведения Форума. Где любил бывать Александр Пушкин, 255-летие которого отмечается в этом году? В какие рестораны обязательно стоит зайти и что в них попробовать? Наконец, куда съездить в окрестностях Петербурга, чтобы полюбоваться красотами Русского Севера?

В заключительной части издания содержится полезная информация для участников Форума о работе на площадке, деловая, культурная и спортивно-зрелищная программы.