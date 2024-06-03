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Пресс-релиз

Лаборатория актуальных технологий MARMA представит собственные цифровые разработки на ПМЭФ

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Разговорить 3D-аватара с искусственным интеллектом (ИИ), совершить интерактивное путешествие по России, проголосовать онлайн за лучшее вино Форума – площадка ПМЭФ-2024 готовится удивлять участников современными подходами к коммуникации.

На стенде лаборатории актуальных технологий MARMA (пассаж в зоне павильона G) участников ПМЭФ ждет общение с ИИ-аватаром Марти. Марти обучен отвечать на любые вопросы про историю и программу ПМЭФ, а также дополненную реальность и лабораторию MARMA.

На стенде можно будет узнать о развитии цифровых и AR-технологий в России, возможностях и успешных примерах их реализации, а также получить готовые идеи для применения интерактивных механик в бизнесе, GR, образовании. Наглядно увидеть эффект, который оказывает оригинальный способ применения современных технологий на эмоции людей, можно, заказав кофе по индивидуальному дизайну с любым изображением на пенке.

В павильоне H будет представлена «Интерактивная AR-карта регионов России», в которой с помощью технологии дополненной реальности объединены экономические достижения и культурные традиции всех 89 регионов нашей страны. В этом году произошло объединение проектов «Вышитая карта России» Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики из собрания Чувашского национального музея и «Интерактивной карты регионов России» от лаборатории актуальных технологий MARMA Фонда Росконгресс, которые были представлены на ПМЭФ в 2022 и 2023 году соответственно.

Целью коллаборации стало объединение усилий для раскрытия культурной самобытности и инвестиционного потенциала нашей страны. При помощи сервиса MARMA в карту внедрены видеоролики об уникальных региональных брендах и предприятиях, богатствах природных ресурсов, ценностях исторического и культурного наследия, туристическом и инвестиционном потенциале каждого субъекта. При этом на карте регионы представлены в виде традиционных узоров, которые были подобраны и сначала вручную вышиты для проекта «Вышитая карта России» в 2022 году, а позднее оцифрованы.

Узоры отражают культурный код и ценности разных народов страны, а общее стилистическое решение карты подчеркивает единство большого многонационального государства.

На Форуме будет подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс, Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Чувашским национальным музеем благодаря которому «Интерактивная AR-карта регионов России» будет и дальше выставляться на разных культурно-просветительских мероприятиях в Чувашской Республике и не только.

С помощью цифровых технологий сервиса MARMA будет организовано голосование за лучшее вино Форума в дегустационной зоне российского виноделия «ВиноГрад» в трех категориях – тихое белое, тихое красное и игристое. Гости смогут попробовать вино, а затем, отсканировав QR-код на бутылке, проголосовать за понравившийся напиток. Результаты будут опубликованы в завершающий день Форума в социальных сетях и на площадке в зоне «ВиноГрад».

Гостей ПМЭФ в Центре бизнес-авиации «Пулково-3» и в бизнес-зале аэропорта «Пулково» будет встречать виртуальный 3D-волонтер, который расскажет о ПЦР-тестировании, получении беджа и других сервисах для участников.

MARMA – российская мультифункциональная платформа дополненной реальности – новый инструмент для продвижения, коммуникации, привлечения новых клиентов, увеличения продаж, оптимизации производственных процессов, обучения персонала, развлекательных и образовательных практик. Сервис предоставлен Межрегиональным контактным центром – бизнес-партнером Фонда Росконгресс по digital-маркетингу, работе с клиентами, делегат-менеджменту в рамках мероприятий и коммуникациям, а также продакт-менеджменту, разработке и внедрению IT-продуктов и технологическому развитию.

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