«АХМАТ», Dolce Vita и Hubex/Pirogovo – тройка победителей первого этапа регаты имени Игоря Ченцова в рамках ПМЭФ

Команда «Ахмат» стала победителем регаты имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, которая открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

За три гоночных дня прошло 22 гонки при умеренно-слабых ветрах на контрастах знойной жары, что сделало регату еще более изнуряющей и по-спортивному непредсказуемой. Рваный ветер с неожиданными заходами приводил к постоянной смене лидеров.

По итогам первого дня гонок «Ахмат» не попал даже в десятку, но уже на следующий день команда Александра Божко вырвалась на первое место и сохранила его до финиша регаты. Призерами соревнований стали Dolce Vita Инны Балашовой и Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова.

«Это были невероятные три гоночных дня. Первый день для нашей команды не задался, мы получили заслуженные штрафы и были на 13-м месте. Во второй день вернулись в борьбу и вышли на первое место. Как всегда, все решалось в последней гонке, в которой нам нужно было попасть в топ-10. Команда отработала как швейцарские часы благодаря нашему главному козырю – коммуникации», – сказал Александр Божко.

«Я очень скептически отношусь к соревнованиях в Москве, потому что всегда очень расстраивают несправедливые условия московского ветра. Предпочитаю гоняться на море, но в регате принял участие максимально сильный флот, поэтому это отличный вариант на летний сезон», – отметила Инна Балашова.

«Любая ошибка стоила не одного-двух мест, а пяти-шести, поэтому было очень нервно. Мы ошибались во второй день и сами себе привезли 29 очков за три гонки, поэтому пришлось понервничать. Но я доволен, что в итоге удалось финишировать на подиуме. Тяжеловато было в те гонки, когда ветер скисал до трех углов. Зато мы выросли психологически», – добавил Кирилл Фролов.

Регата имени Игоря Ченцова стала первым этапом серии Tenzor International Cup 2024, которая посвящена памяти выдающихся людей в парусном спорте. В соревнованиях приняли участие 30 команд, составленных из яхтсменов России, Белоруссии, Германии и Сербии.

Поддержку первому этапу проекта оказали Всероссийская федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

Серия Tenzor International Cup объединит четыре этапа, которые пройдут с июня по ноябрь в подмосковном Пестово и Сочи. Общий призовой фонд турнира составляет два миллиона рублей.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В Форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».